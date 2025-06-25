Павел Василенко

Бывший нападающий Барселоны, Атлетико Мадрид и Манчестер Юнайтед Мемфис Депай играет за бразильский Коринтианс с сентября 2024 года. Как оказалось, последние несколько месяцев он провел там не в позитивной атмосфере.

Несколько дней назад нидерландец подал жалобу руководству бразильского клуба, требуя компенсации в размере около шести миллионов бразильских реалов (или около 930 тысяч евро). Это неуплаченные суммы, связанные с триумфом Паулистао и имиджевыми правами.

Это была не первая жалоба 31-летнего игрока. Депай уже подал иск о невыплаченных деньгах 15 мая, но утверждал, что не получил ответа от президента Коринтианса Аугусто Мело. Теперь он предъявил клубу ультиматум через своего адвоката, который предупредил, что если деньги не будут выплачены, Депай «прекратит выполнять свои профессиональные обязательства».

«Узнав о ситуации, клуб незамедлительно предпринял необходимые действия, чтобы полностью разобраться в проблеме и найти решение», – говорится в официальном заявлении Коринтианса.

Депай находится в довольно хорошей форме: он забил шесть голов и отдал 10 результативных передач в 28 матчах во всех соревнованиях.