Бывший защитник Металлиста Эдуард Сарапий, который сейчас выступает за Полесье, в интервью сайту «Украинский футбол» вспомнил, как Александр Ярославский прекратил финансировать жёлто-синих после начала полномасштабного вторжения.

«В тот момент мы находились на сборах в Турции. Никто не ожидал, что в стране начнется такая ситуация. У всех семьи проживали в Украине, у многих — именно в Харькове, как и у меня: моя жена тогда находилась там.

Руководство нас поддерживало, верили, что война вскоре закончится. Нам говорили: не волнуйтесь, мы с вами, всё будет хорошо. Но со временем стало понятно, что всю ответственность за нашу безопасность, проживание в Турции взяли на себя исключительно Кучер и Красников.

Мы точно не знаем, в какой момент прекратилось финансирование, но знаем, что во многих ситуациях именно Кучер и Красников помогали лишь собственными силами».