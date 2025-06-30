Бывший игрок Металлиста рассказал, как Ярославский остановил финансирование клуба
Футболист сообщил подробности
около 1 часа назад
Бывший защитник Металлиста Эдуард Сарапий, который сейчас выступает за Полесье, в интервью сайту «Украинский футбол» вспомнил, как Александр Ярославский прекратил финансировать жёлто-синих после начала полномасштабного вторжения.
«В тот момент мы находились на сборах в Турции. Никто не ожидал, что в стране начнется такая ситуация. У всех семьи проживали в Украине, у многих — именно в Харькове, как и у меня: моя жена тогда находилась там.
Руководство нас поддерживало, верили, что война вскоре закончится. Нам говорили: не волнуйтесь, мы с вами, всё будет хорошо. Но со временем стало понятно, что всю ответственность за нашу безопасность, проживание в Турции взяли на себя исключительно Кучер и Красников.
Мы точно не знаем, в какой момент прекратилось финансирование, но знаем, что во многих ситуациях именно Кучер и Красников помогали лишь собственными силами».
Ярославский был президентом Металлиста ещё в первую каденцию с 2006 года по 2012 год. Тогда харьковчане становились бронзовыми и серебряными призёрами чемпионата Украины, а также доходили до 1/4 финала Лиги Европы.
В 2021 году он начал заниматься восстановлением клуба, однако уже через год покинул Украину после того, как его кортеж попал в ДТП.