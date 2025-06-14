Бывший игрок сборной Украины может во второй раз оказаться в Заре
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около 1 часа назад
Фото - ФК Черноморец (2024/2025)
Экс-футболист сборной Украины Богдан Бутко может во второй раз в своей карьере надеть футболку Зари, сообщает UA-Футбол.
34-летний футболист предыдущий сезон провел в Черноморце, с которым не стал продлевать договор.
Бутко ранее выступал за Зарю в период с 2022 по 2024 год: 39 матчей, 2 гола, 4 ассиста.
В предыдущем сезоне Богдан сыграл за Черноморец 25 матчей: 1 гол, 2 ассиста.
Заря может продать своего защитника чемпиону Словакии.