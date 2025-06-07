Защитник Черноморца Богдан Бутко объявил об уходе из команды, которая по итогам прошлого сезона покинула Первую лигу.

Дорогие друзья, болельщики и люди с большим черно-синим сердцем. Хотел бы в первую очередь поблагодарить вас за теплый прием, однако, к сожалению, мое время подошло к концу в таком замечательном городе, как Одесса. Во-вторых, хочу извиниться перед вами за результат и игру команды, поскольку я был капитаном, поэтому все же таки ответственность лежала и на мне в определенной мере.

Очень обидно и грустно, что так сложилось, но жизнь продолжается. Приятно было видеть вас на трибунах. Надеюсь и верю, что команда как можно быстрее вернется в высший дивизион. Частичка моей души навсегда останется с Черноморцем, - написал Бутко в Instagram.

Черноморец в Первой лиге будет делать ставку на опыт.