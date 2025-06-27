Бывший игрок сборной Украины своей игрой привлек внимание нескольких европейских клубов
У футболиста заканчивается контракт
около 1 часа назад
Максим Хлань / Фото - ФК Лехия
Экс-игрок молодежной сборной Украины Максим Хлань не принял окончательного решения, в какой команде начнет новый сезон.
22-летний футболист не продлил контракт с Лехией, в которой отыграл 2 последних сезона, имея на руках варианты трудоустройства в странах Бенилюкса, сообщает журналист Мацей Сломинский.
Польская команда выражала желание сохранить украинца в составе.
Хлань в сезоне 2024/25 отыграл за Лехию 30 матчей во всех турнирах: 5 голов, 4 ассиста. Transfermarkt оценивает Максима в 1.5 миллиона евро.
«Пообещал президенту Лехии, что ни с кем не буду вести переговоры». Эксклюзивное интервью Максима Хланя для XSPORT.
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