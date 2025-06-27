Экс-игрок молодежной сборной Украины Максим Хлань не принял окончательного решения, в какой команде начнет новый сезон.

22-летний футболист не продлил контракт с Лехией, в которой отыграл 2 последних сезона, имея на руках варианты трудоустройства в странах Бенилюкса, сообщает журналист Мацей Сломинский.

Польская команда выражала желание сохранить украинца в составе.

Хлань в сезоне 2024/25 отыграл за Лехию 30 матчей во всех турнирах: 5 голов, 4 ассиста. Transfermarkt оценивает Максима в 1.5 миллиона евро.

«Пообещал президенту Лехии, что ни с кем не буду вести переговоры». Эксклюзивное интервью Максима Хланя для XSPORT.