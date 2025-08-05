Павел Василенко

На сегодняшнем заседании Чрезвычайного комитета Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины Бранислава Крунича было назначено тренером мужской сборной Боснии и Герцеговины U-21.

Во время игровой карьеры Крунич выступал за боснийский Леотар, словенскую Олимпию, луцкую Волынь и другие команды.

Крунич ушел из футбола 15 марта 2013 года, так как проблема в футболе затмила риск сердечного заболевания, но позже снова вернулся как играющий тренер в тогдашний боснийский клуб четвертого дивизиона Железничар Баня-Лука.

46-летний босниец работал тренером ФК Крупа, Бораца, Леотара, Желещнічара, а с сентября 2024 года возглавляет ФК Баня-Лука.

Крунич в составе Волыни провел 33 матча, забил девять мячей и сделал шесть ассистов.