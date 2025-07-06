Павел Василенко

Бывший нападающий Игор Протти сообщил в социальных сетях, что борется с серьезной болезнью. 57-летний итальянец опубликовал фотографию с больничной койки с трогательной подписью.

«К сожалению, немного больше месяца назад я узнал, что у меня нежеланный гость. Это очень сложный матч, я прекрасно знаю, что его можно выиграть или проиграть, но я сделаю всё, что в моих силах».

Протти рассказал, что на прошлой неделе ему сделали первую операцию, и в ближайшие дни он начнет лечение, «чтобы попытаться улучшить ситуацию» и провести еще одну операцию через несколько месяцев. Бывший нападающий подчеркнул ключевую роль семьи, но также и дух соревнований, который он не потерял даже через двадцать лет после окончания его карьеры.

«Так же, как на поле я чувствовал себя частью большого сообщества, сегодня я ощущаю близость всех друзей и болельщиков, которые меня любили», – добавил Протти.

Нападающий, который начинал в Римини, сиял в Ливорно с 1985 по 1988 год.

После выступлений за Альцано и Мессину Протти стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне 1995/96, забив 24 гола в 35 матчах, защищая цвета Бари.

Летом 1996 года Протти перешел в Лацио, после чего выступал за Наполи и Реджану.

Нападающий, который забил 48 голов в Серии А и 100 в Серии B, завершил карьеру в 2005 году в Ливорно, клубе, который он представлял с 2000 года.