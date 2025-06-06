Бывший наставник "Руха" попрощался с командой после перехода в ЛНЗ.

Бывший главный тренер Руха Виталий Пономарев, который с нового сезона возглавит ЛНЗ, подвел итоги пятилетнего цикла работы во Львове. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Это были незабываемые пять лет работы, в течение которых произошло много положительных моментов. Это и два чемпионства юниорских команд, и затем увлекательная борьба за еврокубки. Все это мы делали с командой, которая состояла из наших юных воспитанников, и почти все они — представители западных регионов Украины. Рух своим примером показал, что можно бороться за высокие цели с собственными воспитанниками в составе и без раздутых бюджетов и заоблачных средств.

Клуб выбрал правильный путь развития, и его теперь нужно придерживаться. Многие игроки Руха за эти годы стали неотъемлемой частью сборных Украины в разных возрастных категориях, а Алексей Сыч стал первым представителем «жовто-чорних» в национальной сборной, дебютировав за главную команду страны», — подчеркнул Пономарев.