Бывший тренер Александрии попрощался с командой
Специалист будет помогать Ротаню в Полесье
около 1 часа назад
Сергей Кравченко / Фото - ФК Александрия
Бывший тренер Александрии Сергей Кравченко, который работал ассистентом главного тренера Руслана Ротаня, попрощался с командой, которую сделали вице-чемпионом Украины.
Спасибо, Александрия, за эти чудесные 2,5 года. Спасибо игрокам за их отношение и игру. Спасибо руководству за доверие. Спасибо болельщикам и всем, кто каждый день помогает команде добиваться результата. До встречи. Всегда с вами, - написал Кравченко в Instagram.
Александрия впервые в истории стала серебряным призёром чемпионата Украины.
Стало известно, где Александрия будет играть домашние матчи Лиги конференций.