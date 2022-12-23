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Бывший тренер «Реала»: «Месси всегда вел свои команды вперед»
Тренер считает аргентинца лучшим
23 декабря 21:28
Бывший тренер «Реала» и сборной Испании Висенте дель Боске считает Mundo Deportivo Лионеля Месси лучшим игроком за свою жизнь.
«Месси – лучший игрок из тех, которых я когда-либо видел. Все благодаря стабильности и качествам.
Он провел несколько фантастических сезонов и всегда вел свою команду вперед».
Месси привел к победе сборную Аргентина на ЧМ-2022.
Сообщалось, что он продлит контракт с ПСЖ.
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