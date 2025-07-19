Бывший игрок и тренер Шахтера Валерий Кривенцов подвел итоги ответного матча 1 квалификационного раунда Лиги Европы против Ильвеса (0:0). Его слова приводит Sport.ua.

То, что команда старалась и хотела забить, это было видно невооруженным глазом. «Горняки» наиграли на три-четыре забитых мяча.

Видно, что Арда Туран не дает подопечным спуску, он держит всех в тонусе, для него авторитетов нет. А учитывая то, что все хотят играть, то футболисты изо всех сил будут доказывать свою состоятельность перед наставником. Здесь все дело в психологии. Как бы то ни было, но тренеру непросто настроить команду на игру после такой большой победы. Уверен, что против Бешикташа все будет по-другому. Там цена одной ошибки может быть катастрофической, - рассказал Кривенцов.