Сергей Стаднюк

Мадридский Реал стартует в плей-офф Клубного чемпионата мира-2025. Команда Андрея Лунина сразу попала на всегда крепкий Ювентус. Украинец еще не выходил на поле на турнире, и Хаби Алонсо, скорее всего, доверится основному Тибо Куртуа в центральном матче стадии.

Испанский специалист сможет рассчитывать на Килиана Мбаппе в атаке и, вероятно, Дани Карвахаля в защите. Исторически это противостояние является бескомпромиссным. Из 24 личных встреч лишь две завершились вничью. Побед у «королевского клуба» на две больше – 12 против 10.

Дортмундской Боруссии повезло в 1/8 финала попасть на неевропейскую команду. Это отличный шанс выйти в четвертьфинал турнира. Однако горячие мексиканцы не собираются просто так отпускать сумасшедшие призовые. Хотя и немцы умеют считать деньги. Серхио Рамос уже продемонстрировал, что не потерял навыков забивать мячи головой. Защита же «шмелей» традиционно «веселая». Вполне можно ожидать перестрелки, как с Мамелоди.