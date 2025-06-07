Защитник сборной Украины Евгений Чеберко перед стартовым матчем товарищеского турнира Canadian Shield против Канады оценил местную, совместную с США, футбольную лигу МЛС.

Сравнить с каким-то другим чемпионатом очень сложно, потому что Америка — большая страна. Много путешествуешь, в разных штатах разная погода — это влияет на уровень игры. Но чемпионат интересный, потому что каждая команда может покупать игроков по 15-20 миллионов.

Команды равные, у каждой есть 2-3 игрока, которые могут сделать все, даже если команда играет плохо. Поэтому очень интересный чемпионат, нет проходных игр. Я рекомендую посмотреть эти игры. Понимаю, что большая разница во времени между Украиной и Америкой, но уровень игры здесь очень интересный.

В нашей команде был Кучо Эрнандес, сейчас мы его продали в Бетис. Потому что я с ним каждый день тренировался и постоянно видел, что он может делать на тренировках и в играх. Было много разных хороших игроков, но он впечатлил больше всего.