Сергей Разумовский

В первом туре Английской Премьер-лиги Челси на выезде обыграл Фулхэм в матче первого тура АПЛ-2026/2027. Поединок на Крейвен Коттедж завершился победой синих со счетом 3:2.

Команда Хаби Алонсо начала активно встречу и открыла счет уже после первой опасной атаки. Жоау Педру воспользовался возможностью и вывел Челси вперед.

Фулхэм не опустил руки после пропущенного мяча и постепенно перехватил инициативу. Хозяевам удалось сравнять счет благодаря голу Джошуа Кинга.

Однако еще до перерыва Челси снова вышел вперед. Морган Роджерс завершил атаку гостей точным ударом и позволил своей команде уйти на перерыв с преимуществом в один мяч.

В начале второго тайма синие увеличили отрыв. Коул Палмер отметился голом и сделал счет 3:1 в пользу лондонского клуба.

Фулхэм быстро сократил отставание. Гонсало Гарсия забил второй мяч хозяев и вернул дачникам в игру.

В заключительной части встречи Фулхэм имел несколько возможностей сравнять счет. Джошуа Кинг был близок к дублю, но его удар парировал Роберт Санчес.

Также хозяева претендовали на пенальти после падения Келвина Бесси в штрафной Челси. Однако арбитр не увидел нарушения и показал футболисту желтую карточку за симуляцию.

Челси мог окончательно снять вопрос о победителе, когда Жоау Педру второй раз поразил ворота Фулхэма. Однако гол отменили из-за офсайда.

В итоге команда Хаби Алонсо удержала преимущество и начала новый сезон АПЛ с победы. Для испанского тренера этот матч стал первым официальным триумфом во главе Челси.

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик не попал в заявку команды на поединок. Еще один экс-вингер Шахтера Кевин вышел на замену в составе Фулхэма.

Во втором туре Челси 30 августа примет Брайтон. В тот же день Фулхэм сыграет на выезде против Сандерленда Тимура Тутерова.

АПЛ, 1-й тур

Фулхэм – Челси 2:3

Голы: Кинг, 23, Гарсия, 54 – Педру, 1, Роджерс, 41, Палмер, 49

Фулхэм: Лено, Кастань, Бесси, Куэнка, Робинсон (Мунис, 82), Берге (Сессеньон, 73), Ивоби, Бобб (Чарльз, 67), Кинг, Паласиос (Кевин, 73), Гарсия

Челси: Санчес, Ачемпонг, Лакруа, Колвилл, Гюсто (Нету, 76), Джеймс, Лавия (Фернандес, 65), Гато (Чаваррия, 65), Палмер (Эстеван, 83), Роджерс (Кенда, 83), Педру

Предупреждения: Бесси (76), Кастань (88) – Колвилл (5), Лавия (12), Джеймс (75)