МЮ готов купить у «Челси» Пулишича
«Челси» будет искать форварда зимой после травмы своего игрока
Броя вылетел до конца сезона
14 декабря 21:28
Фото: BBC
Нападающий «Челси» Армандо Броя выбыл до конца сезона.
В контрольном матче албанец повредил колено. Ему предстоит операция и полгода вне игры.
Таким образом, «Челси» придется искать форварда зимой, сообщает Sky Sports.
Ранее сообщалось, что «синие» договорились о трансфере Кристофера Нкунку из «Лейпцига». Вероятно, на этом они не остановятся.
«Челси» идет 8-м в таблице АПЛ.
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