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«Челси» будет искать форварда зимой после травмы своего игрока

Броя вылетел до конца сезона
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14 декабря 21:28
«Челси» будет искать форварда зимой после травмы своего игрока
Фото: BBC

Нападающий «Челси» Армандо Броя выбыл до конца сезона.

В контрольном матче албанец повредил колено. Ему предстоит операция и полгода вне игры.

Таким образом, «Челси» придется искать форварда зимой, сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «синие» договорились о трансфере Кристофера Нкунку из «Лейпцига». Вероятно, на этом они не остановятся.

«Челси» идет 8-м в таблице АПЛ.

Андрей Усмонов
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