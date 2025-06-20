Спортивный юрист Ден Чепмен считает, что лондонский Челси имеет право подать в суд на украинского вингера Михаила Мудрика, который недавно получил официальные обвинения по делу о нарушении антидопингового регламента от Футбольной ассоциации Англии.

«Это очень редкий шаг, но такая возможность у них есть. Они могут утверждать, что купили игрока за 80 миллионов фунтов, он нарушил контракт, и теперь этот игрок практически ничего не стоит.

Немногие клубы захотят так поступить, потому что тогда клуб показывает своим будущим игрокам, что если они подпишут контракт, но что-то пойдет не так, то потом они ещё и могут остаться должными клубу. Такого, как правило, не происходит, но это может случиться. В настоящее время есть признаки того, что Челси полностью поддерживает своего игрока, и кто знает, является ли это оправданной позицией».

