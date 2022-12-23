Мане, Менди и Кулибали – в составе Сенегала на ЧМ-2022
«Челси» может продать Менди. Ему уже нашли замену
Вратарь потерял статус первого номера
23 декабря 22:10
Вратарь «Челси» Эдуар Менди может покинуть команду.
В этом сезоне он потерял статус первого номера. На его место Грэм Поттер предпочитает Кепу Аррисабалагу.
В команде раздумывают над будущим сенегальца. Его готовы продать уже в январе, сообщает FootMercato.
На его место уже видят голкипера «Брайтона» Роберта Санчеса. Его хочет пригласить в команду Поттер.
Менди интересен «Милану» и «Монако».
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