«Челси» может продать Менди. Ему уже нашли замену

Вратарь потерял статус первого номера

Вратарь «Челси» Эдуар Менди может покинуть команду.

В этом сезоне он потерял статус первого номера. На его место Грэм Поттер предпочитает Кепу Аррисабалагу.

В команде раздумывают над будущим сенегальца. Его готовы продать уже в январе, сообщает FootMercato.

На его место уже видят голкипера «Брайтона» Роберта Санчеса. Его хочет пригласить в команду Поттер.

Менди интересен «Милану» и «Монако».