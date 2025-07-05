В рамках четвертьфинальной стадии клубного чемпионата мира состоялся захватывающий поединок между бразильским Палмейрасом и английским Челси. Матч прошел на стадионе Линкольн Файнэншл Филд в Филадельфии и подарил болельщикам напряженную борьбу до самого финального свистка.

Счет был открыт уже на 16-й минуте, когда Коул Палмер точно пробил по воротам соперника и вывел Челси вперед - 1:0. Однако после перерыва бразильцы сумели отыграться. На 53-й минуте Эстевао Виллиан мощным ударом с отскоком от перекладины восстановил равенство - 1:1.

Развязка наступила ближе к концу матча: на 83-й минуте голкипер Вевертон неудачно сыграл и записал автогол на свой счет, что снова позволило Челси выйти вперед - 2:1.

Таким образом, команда из Лондона празднует победу и проходит в полуфинал, где её соперником станет ещё один представитель Бразилии Флуминенсе.

Клубный чемпионат мира, четвертьфинал

Палмейрас (Бразилия) – Челси (Англия) – 1:2

Голы: Эстевао Виллиан, 53 – Коул Палмер, 16, Вевертон, 83 (автогол)