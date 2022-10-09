«Челси» переманил в команду скаута «Лейпцига»

Он получил должность в новой команде

Фото: RB

«Челси» переманил в команду директора «Лейпцига» Кристофера Вивелля.

Он покинул немецкую команду 7 октября. В «Челси» он займет пост технического директора, сообщает The Telegraph.

Его задача будет поиск молодых футболистов. Кроме скаутинга он также будет заниматься анализом данных игроков.

При этом остается вакантной должность спортивного директора. Пока подходящую кандидатуру на этот пост не нашли.

Ранее «Челси» отказал директор «Зальцбурга».