Лондонский Челси официально сообщил, что с началом нового сезона английский хавбек Коул Палмер будет выступать под десятым номером.

Ранее этот номер принадлежал украинскому вингеру Михаилу Мудрику, который в настоящее время отстранен от участия в матчах из-за допингового скандала. До перехода на 10 номер, Мудрик играл за синих под номером 15.

В сезоне 2024/25 Мудрик провел 15 матчей за клуб, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Палмер провел 46 поединков, забил 15 мячей и сделал 12 ассистов за тот же период.

В последний раз украинский футболист выходил на поле в составе Челси 28 ноября - это был поединок Лиги конференций против Хайденхайма, который завершился победой 2:0. Результаты допинг-пробы B Мудрика до сих пор не опубликованы. В случае подтверждения нарушения Михаилу может грозить дисквалификация на четыре года.

Ранее сообщалось, что Мудрик опубликовал фотографию с финала Лиги конференций.