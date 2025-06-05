Челси приобрел забивного нападающего Ипсвича.

ФК Челси официально объявил о приобретении 22-летнего форварда Ипсвича Лиама Делапа. Контракт с игроком рассчитан до лета 2031 года.

По информации журналиста Бена Джейкобса, Ипсвич, который вылетел из Премьер-лиги, получит за трансфер нападающего сумму в 30 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне Делап провел 37 матчей в Премьер-лиге, забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи. Делапом интересовались также Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Ливерпуль.