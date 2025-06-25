Сергей Стаднюк

В третьем туре группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 Челси без проблем разгромил Эсперанс Тунис (3:0).

«Синие» не оставили шансов скромному клубу. Дважды англичане трижды отличились в компенсированное время обоих таймов. Адарабьойо открыл счет, а вслед за ним Делап забил свой дебютный гол за клуб.

«Аристократы» продолжили доминирование после перерыва. Окончательную точку установил Джордж на 97-й минуте.

Вашему вниманию обзор матча.

Челси набрал шесть очков в группе D и в последний момент ворвался в 1/8 финала. Неожиданно выиграл квартет Фламенго (7). Эсперанс (3) и Лос-Анджелес (1) отправились домой.

Клубный чемпионат мира-2025. Групповой этап, третий тур

Эсперанс – Челси 0:3

Голы: Адарабьойо, 45+3, Делап, 45+5, Джордж, 90+7

Эсперанс: Бен Саид, Бен Али, Мериях, Тугай, Бен Хамида, Гениши (Бушиба, 72), Огбелу, Ян Сассе (Жебали, 83), Конате (Тка, 83), Моквана (Дербали, 46), Жабри (Родригес, 56)

Челси: Йоргенсен, Ачемпонг, Адарабиойо, Бадиашиль, Гюсто (Сарр, 83), Лавия (Эссугу, 59), Дьюсбери-Холл, Фернандес (Сантос, 68), Мадуэке, (Джордж, 67) Делап (Гиу, 59), Нкунку

Предупреждения: Дербали, 87, Огбелу, 90+2

Ранее команда, которая дважды потерпела разгром с общим счетом 0:16, сумела сенсационно отобрать очки у Бока Хуниорс (1:1).