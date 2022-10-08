Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
22:00
live
Информационный марафон
00:50
Футзал. Чемпионат мира 2024. Мужчины. Квалификация. Украина - Косово

«Челси» уверенно обыграл «Вулверхэмптон»

Поттер пока без поражений в новой команде
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08 октября 19:05
«Челси» уверенно обыграл «Вулверхэмптон»
Фото: Chelsea

«Челси» в матче 10 тура АПЛ уверенно обыграл дома «Вулверхэмптон».

Встреча вышла легкой для «синих». Гости решили отсидеться в защите, но пропустили перед перерывом от Хаверца.

А в начале второго тайме свой гол уже забил Пулишич, удвоив преимущество хозяев. «Челси» довел матч до победы, забив третий. Броя отметился дебютным голом. 

Лондонцы улучшили свое турнирное положение, став четвертым. «Волки» в зоне вылета.

АПЛ. 10-й тур:

«Челси» – «Вулверхэмптон» 3:0

Голы: Хавертц, 45+3, Пулишич, 54, Броя, 89

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Кулибали, Чалоба, Кукурелья, Жоржиньо, Лофтус-Чик (Ковачич, 66), Пулишич (Джеймс, 72), Маунт (Броя, 72), Галлахер (Чуквуэмека, 86), Хавертц (Зиеш, 86).

«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Семеду, Килмен, Гомеш, Кастро (Аит-Нури, 72), Моутинью, Поденсе, Матеуш Нунеш, Диего Коста (Хван Хи Чхан, 57), Траоре (Кэмпбелл, 72), Гедеш (Ходж, 46).

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Челси Вулверхэмптон

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Челси» переманил в команду скаута «Лейпцига»
«Челси» переманил в команду скаута «Лейпцига»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09 октября 11:27
70-миллионный новичок «Челси» травмировался в матче с «Миланом» и выбыл на два месяца
70-миллионный новичок «Челси» травмировался в матче с «Миланом» и выбыл на два месяца
Футбол Лига чемпионов UEFA
07 октября 14:57
«Челси» разгромил «Милан» и добыл первую победу в ЛЧ
«Челси» разгромил «Милан» и добыл первую победу в ЛЧ
Футбол Лига чемпионов UEFA
06 октября 00:03
«Милан» может подписать игрока «Челси» зимой
«Милан» может подписать игрока «Челси» зимой
Футбол Серия А (Италия)
04 октября 13:21
«Вулверхэмптон» рассматривает Лопетеги и еще двух тренеров на замену Лаже
«Вулверхэмптон» рассматривает Лопетеги и еще двух тренеров на замену Лаже
Футбол Премьер-Лига (Англия)
03 октября 15:13
«Вулверхэмптон» попрощался с главным тренером, опустившим команду в зону вылета
«Вулверхэмптон» попрощался с главным тренером, опустившим команду в зону вылета
Футбол Премьер-Лига (Англия)
02 октября 21:44

Новости: Футбол

«Барселона» одержала победу и опередила «Реал» перед «Эль-Класико»
«Барселона» одержала победу и опередила «Реал» перед «Эль-Класико»
Примерa (Испания)
09 октября 23:57
«Лечче» смог отыграться в меньшинстве, но Дибала принес победу «Роме»
«Лечче» смог отыграться в меньшинстве, но Дибала принес победу «Роме»
Серия А (Италия)
09 октября 23:42
Лига 1. «Ренн» разгромил «Нант» перед матчем с «Динамо», «Лилль» одолел «Ланс»
Лига 1. «Ренн» разгромил «Нант» перед матчем с «Динамо», «Лилль» одолел «Ланс»
Лига 1 (Франция)
09 октября 23:41
Миколенко не смог вновь сдержать Роналду. МЮ одержал волевую победу над «Эвертоном»
Миколенко не смог вновь сдержать Роналду. МЮ одержал волевую победу над «Эвертоном»
Премьер-Лига (Англия)
09 октября 22:56
Бундеслига. «Фрайбург» подарил «Униону» единоличное лидерство. «Бавария» отстает на четыре очка
Бундеслига. «Фрайбург» подарил «Униону» единоличное лидерство. «Бавария» отстает на четыре очка
Бундеслига (Германия)
09 октября 22:28
Луческу назвал причину, по которой «Динамо» не может доминировать на футбольном поле
Луческу назвал причину, по которой «Динамо» не может доминировать на футбольном поле
Украинская Премьер-лига
09 октября 21:51
Примера. «Сосьедад» одолел «Вильярреал», «Бетис» сделал подарок «Атлетико»
Примера. «Сосьедад» одолел «Вильярреал», «Бетис» сделал подарок «Атлетико»
Примерa (Испания)
09 октября 21:27
Сенсация была близка. «Наполи» вырвал победу у новичка и опередил «Аталанту» во главе таблицы
Сенсация была близка. «Наполи» вырвал победу у новичка и опередил «Аталанту» во главе таблицы
Серия А (Италия)
09 октября 20:56
«Ливерпуль» дважды отыгрывался, но «Арсенал» без Зинченко отстоял лидерство в АПЛ
«Ливерпуль» дважды отыгрывался, но «Арсенал» без Зинченко отстоял лидерство в АПЛ
Премьер-Лига (Англия)
09 октября 20:31
Все новости

Популярные новости

Поворознюк: «Горжусь, что я сидел»
Поворознюк: «Горжусь, что я сидел»
Футбол Украинская Премьер-лига
06 октября 18:54
9
Джошуа выйдет в ринг 17 декабря
Джошуа выйдет в ринг 17 декабря
Бокс Профессиональный бокс
05 октября 07:20
1
Украинец Безус, побывав в нокдауне, все же уничтожил своего соперника
Украинец Безус, побывав в нокдауне, все же уничтожил своего соперника
Бокс Профессиональный бокс
09 октября 07:59
Холанд зарабатывает космические деньги в «Ман Сити» за неделю. Все благодаря высокой результативности
Холанд зарабатывает космические деньги в «Ман Сити» за неделю. Все благодаря высокой результативности
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07 октября 10:58
1
Сломала систему. Нападающая сборной россии продолжает троллить власть в соцсетях
Сломала систему. Нападающая сборной россии продолжает троллить власть в соцсетях
Футбол
04 октября 12:17
Чимаева не выпускают из россии. У звезды UFC и друга кадырова в санкт-петербурге изъяли паспорт
Чимаева не выпускают из россии. У звезды UFC и друга кадырова в санкт-петербурге изъяли паспорт
MMA
04 октября 19:31
Все новости