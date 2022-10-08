«Челси» уверенно обыграл «Вулверхэмптон»
«Челси» в матче 10 тура АПЛ уверенно обыграл дома «Вулверхэмптон».
Встреча вышла легкой для «синих». Гости решили отсидеться в защите, но пропустили перед перерывом от Хаверца.
А в начале второго тайме свой гол уже забил Пулишич, удвоив преимущество хозяев. «Челси» довел матч до победы, забив третий. Броя отметился дебютным голом.
Лондонцы улучшили свое турнирное положение, став четвертым. «Волки» в зоне вылета.
АПЛ. 10-й тур:
«Челси» – «Вулверхэмптон» 3:0
Голы: Хавертц, 45+3, Пулишич, 54, Броя, 89
«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Кулибали, Чалоба, Кукурелья, Жоржиньо, Лофтус-Чик (Ковачич, 66), Пулишич (Джеймс, 72), Маунт (Броя, 72), Галлахер (Чуквуэмека, 86), Хавертц (Зиеш, 86).
«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Семеду, Килмен, Гомеш, Кастро (Аит-Нури, 72), Моутинью, Поденсе, Матеуш Нунеш, Диего Коста (Хван Хи Чхан, 57), Траоре (Кэмпбелл, 72), Гедеш (Ходж, 46).
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