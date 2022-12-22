«Челси» заплатит 12 миллионов евро шведскому клубу за 20-летнего форварда

Фофана пройдет медосмотр в клубе

Нападающий «Мольде» Давид Фофана станет игроком «Челси».

«Синие» заплатят за 20-летнего ивуарийца 12 миллионов евро. Трансфер оформят в ближайшие дни.

Фофана пройдет медосмотр в лондонском клубе уже сегодня, сообщает Sky Sports. На игрока также претендовали «Брайтон» и «Брентфорд».

Свой шанс он получит уже в этом сезоне. «Челси» из-за травм лишился двух нападающих до конца сезона.

Также «синие» близки к подписанию форварда «Лейпцига».