Экс-игрок «Ювентуса» и сборной Франции Матюиди покинет МЛС
Чемпион мира-2018 объявил о завершении карьеры
Матюиди играл в МЛС
Полузащитник Блез Матюиди объявил в Twitter о завершении карьеры.
Он решил уйти после окончания сезона в МЛС. 35-летний француз выступал за «Интер» Майами.
За свою карьеру Блез поиграл в ПСЖ, «Ювентусе», «Сент-Этьене» и «Труа». Также он провел 84 игра за сборную Франции в период с 2010 по 2019-й годы.
Вместе с трехцветными он стал чемпионом мира-2018 и занял второе место на Евро-2016.
Он является чемпионом Франции и Италии.
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