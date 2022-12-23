Чемпион мира-2018 объявил о завершении карьеры

Матюиди играл в МЛС

Полузащитник Блез Матюиди объявил в Twitter о завершении карьеры.

Он решил уйти после окончания сезона в МЛС. 35-летний француз выступал за «Интер» Майами.

За свою карьеру Блез поиграл в ПСЖ, «Ювентусе», «Сент-Этьене» и «Труа». Также он провел 84 игра за сборную Франции в период с 2010 по 2019-й годы.

Вместе с трехцветными он стал чемпионом мира-2018 и занял второе место на Евро-2016.

Он является чемпионом Франции и Италии.