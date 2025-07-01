Павел Василенко

Бывший чемпион мира Франк Милль находится в критическом состоянии после смертельной аварии.

Милль входил в состав сборной Германии под руководством Франца Беккенбауэра, которая выиграла чемпионат мира в 1990 году. Однако последние месяцы оказались драматичными для него и его близких.

У 66-летнего мужчины случился сердечный приступ в мае, вскоре после приземления в Италии, где он должен был принять участие в съемках документального фильма о сборной Германии.

Как сообщает Bild, сердце Милля остановилось в такси. После нескольких минут реанимации его доставили в больницу, где ввели в медикаментозную кому.

Состояние футболиста остается критическим, хотя он уже вышел из комы.

Во время игровой карьеры Милль выступал за Рот-Вайсс, Боруссию Менхенгладбах, Боруссию Дортмунд и Фортуну Дюссельдорф.

В составе сборной Германии провел 17 матчей.