Чемпион мира борется за свою жизнь. Драматические обстоятельства
Немецкая пресса сообщила во вторник шокирующую новость
около 2 часов назад
Бывший чемпион мира Франк Милль находится в критическом состоянии после смертельной аварии.
Милль входил в состав сборной Германии под руководством Франца Беккенбауэра, которая выиграла чемпионат мира в 1990 году. Однако последние месяцы оказались драматичными для него и его близких.
У 66-летнего мужчины случился сердечный приступ в мае, вскоре после приземления в Италии, где он должен был принять участие в съемках документального фильма о сборной Германии.
Как сообщает Bild, сердце Милля остановилось в такси. После нескольких минут реанимации его доставили в больницу, где ввели в медикаментозную кому.
Состояние футболиста остается критическим, хотя он уже вышел из комы.
Во время игровой карьеры Милль выступал за Рот-Вайсс, Боруссию Менхенгладбах, Боруссию Дортмунд и Фортуну Дюссельдорф.
В составе сборной Германии провел 17 матчей.