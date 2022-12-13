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Чемпион Турции вновь попробует подписать Довибка зимой

Форвард не уверен, что покинет команду
Футбол Украинская Премьер-лига
13 декабря 17:49
Чемпион Турции вновь попробует подписать Довибка зимой

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик вновь интересен «Трабзонспору».

Турецкий чемпион не оставляет попыток подписания украинца. Летом им это сделать не удалось.

За Артемом турки следят уже не один год, но сам форвард не рассматривает такой вариант, сообщает Fanatik.

Ранее он сообщал, что вряд ли покинет «Днепр-1» зимой.

Свой трансфер он рассматривает уже летом. Интерес к нему есть со стороны клубов Италии.

Андрей Усмонов
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Теги

Артем Довбик СК Днепр-1 Трабзонспор

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