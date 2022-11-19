Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
12:15
Смешанные единоборства. Combate Global
11:55
Гандбол. Бундеслига 2. Айнтрахт Хаген - Мотор (Запорожье)

Чемпионат мира-2022 в Катаре. В ожидание старта турнира. Обновляется

Мировое первенство начнется на этой неделе
Футбол Чемпионат мира по футболу
10:30
Чемпионат мира-2022 в Катаре. В ожидание старта турнира. Обновляется
Фото: FIFA

Уже 20-го ноября в Катаре стартует 22-й чемпионат мира по футболу. Турнир продлится до 18 декабря, когда и определится новый чемпион мира. Катар впервые в своей истории принимает турнир такого масштаба. 

Вокруг ЧМ-2022 уже давно много скандалов и громких новостей. В этом разделе нашего сайта можно найти все новости о чемпионате мира по футболу, а здесь мы будем вести для вас онлайн – о самом интересном, сенсационном и необычном, чем уже удивил ЧМ-2022.

- Левандовски не будет выходить на поле с капитанской повязкой с цветами флага Украины.

- ТОП-5 фаворитов ЧМ-2022.

- Обладатель Золотого мяча Карим Бензема может пропустить первый матч действующего чемпиона мирасборной Франции в Катаре.

- Роналду шокировал! Он рассказал, когда может завершить свою карьеру.

- Пива на матчах чемпионата мира не будет

- Ходите на футбол и вам за это заплатят! Не верите? В Катаре будет именно так!

- Из-за операции мы вряд ли увидим одного из самых ярких игроков на ЧМ-2022.

- Великий Император Франческо Тотти назвал сборные, которые считает фаворитами ЧМ-2022.

- Перед матчем-открытия чемпионата мира его уже назвали договорным.

- Кто из футболистов из числа участников ЧМ-2022 самый дорогой?

- Главный тренер одной из сборных считает, что его команда заслуживает титул!

- Эрлинг Холанд назвал своих фаворитов чемпионата мира.

- ТОП-10 самых дорогих составов сборных-участниц ЧМ-2022.

- В ФИФА продолжают играть в миротворцев и предлагают поставить на паузу войну россии в Украине.


Тарас Праведний
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Карим Бензема Криштиану Роналду Чемпионат мира по футболу-2022

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

В МЮ отказались разрывать контракт с Роналду прямо сейчас
В МЮ отказались разрывать контракт с Роналду прямо сейчас
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18 ноября 20:17
В МЮ готовы запретить Роналду возвращаться в клуб после чемпионата мира
В МЮ готовы запретить Роналду возвращаться в клуб после чемпионата мира
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18 ноября 17:24
МЮ начал принимать ответные меры на интервью Роналду. Конкретики не будет, пока процесс не будет завершен
МЮ начал принимать ответные меры на интервью Роналду. Конкретики не будет, пока процесс не будет завершен
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18 ноября 16:21
Бензема рискует пропустить первый тур ЧМ-2022
Бензема рискует пропустить первый тур ЧМ-2022
Футбол Чемпионат мира по футболу
18 ноября 14:10
Роналду признался, что может завершить карьеру уже в 2022-м году при одном условии
Роналду признался, что может завершить карьеру уже в 2022-м году при одном условии
Футбол Чемпионат мира по футболу
18 ноября 13:23
Роналду: «У Португалии хорошее поколение футболистов, на ЧМ-2022 будем сражаться за победу»
Роналду: «У Португалии хорошее поколение футболистов, на ЧМ-2022 будем сражаться за победу»
Футбол Чемпионат мира по футболу
18 ноября 10:15

Новости: Футбол

Амаш таки сыграет за «Днепр-1» против «Шахтера». За день до матча он был в сборной Алжира
Амаш таки сыграет за «Днепр-1» против «Шахтера». За день до матча он был в сборной Алжира
Украинская Премьер-лига
12:08
Испанский гранд близок к подписанию защитника «Шахтера»
Испанский гранд близок к подписанию защитника «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
11:53
Тренер другого участника ЧМ заявил, что было бы несправедливо, если бы Месси не выиграл турнир
Тренер другого участника ЧМ заявил, что было бы несправедливо, если бы Месси не выиграл турнир
Чемпионат мира по футболу
11:29
Рябоконь: «Быстро вспомнил, как разбирать, собирать, прицеливаться, стрелять из автомата»
Рябоконь: «Быстро вспомнил, как разбирать, собирать, прицеливаться, стрелять из автомата»
Украинская Премьер-лига
11:12
Уход легендарного игрока заставил «Барселону» задуматься о Гвардиоле
Уход легендарного игрока заставил «Барселону» задуматься о Гвардиоле
Примерa (Испания)
10:46
Чемпионат мира-2022 в Катаре. В ожидание старта турнира. Обновляется
Чемпионат мира-2022 в Катаре. В ожидание старта турнира. Обновляется
Чемпионат мира по футболу
10:30
Месси выбирает между возвращением в «Барселону» и к Гвардиоле
Месси выбирает между возвращением в «Барселону» и к Гвардиоле
Лига 1 (Франция)
10:15
На болотах все еще верят в то, что им дадут провести Суперкубок UEFA
На болотах все еще верят в то, что им дадут провести Суперкубок UEFA
Суперкубок UEFA
09:50
Южная Америка или Старая Европа? Представляем фаворитов чемпионата мира
Превью Южная Америка или Старая Европа? Представляем фаворитов чемпионата мира
Чемпионат мира по футболу
09:40
Все новости

Популярные новости

Чисора считает, что оправил Усика в нокдаун. А, что скажете вы? Видео момента
Чисора считает, что оправил Усика в нокдаун. А, что скажете вы? Видео момента
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 13:40
3
Бедняжка. Украинский форвард, сбежавший из страны 24-февраля, заявил, что прошлый сезон был самым сложным в его карьере
Бедняжка. Украинский форвард, сбежавший из страны 24-февраля, заявил, что прошлый сезон был самым сложным в его карьере
Футбол Украинские легионеры
18 ноября 13:05
Фьюри назвал место проведения поединка с Усиком
Фьюри назвал место проведения поединка с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
15 ноября 11:59
Мейвезер «неожиданно» нокаутировал блогера Deji
Мейвезер «неожиданно» нокаутировал блогера Deji
Бокс Профессиональный бокс
14 ноября 07:15
Джойс уверен, что у Усика отберут чемпионский пояс
Джойс уверен, что у Усика отберут чемпионский пояс
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 07:50
«Умер дядя и родился мертвый ребенок». Фьюри вспомнил, как в такой ужасной ситуации помог Владимир Кличко
«Умер дядя и родился мертвый ребенок». Фьюри вспомнил, как в такой ужасной ситуации помог Владимир Кличко
Бокс Профессиональный бокс
15 ноября 15:31
Все новости