Чемпионат мира-2022 в Катаре. В ожидание старта турнира. Обновляется

Мировое первенство начнется на этой неделе

Фото: FIFA

Уже 20-го ноября в Катаре стартует 22-й чемпионат мира по футболу. Турнир продлится до 18 декабря, когда и определится новый чемпион мира. Катар впервые в своей истории принимает турнир такого масштаба.

Вокруг ЧМ-2022 уже давно много скандалов и громких новостей. В этом разделе нашего сайта можно найти все новости о чемпионате мира по футболу, а здесь мы будем вести для вас онлайн – о самом интересном, сенсационном и необычном, чем уже удивил ЧМ-2022.

- Левандовски не будет выходить на поле с капитанской повязкой с цветами флага Украины.

- ТОП-5 фаворитов ЧМ-2022.

- Обладатель Золотого мяча Карим Бензема может пропустить первый матч действующего чемпиона мирасборной Франции в Катаре.

- Роналду шокировал! Он рассказал, когда может завершить свою карьеру.

- Пива на матчах чемпионата мира не будет!

- Ходите на футбол и вам за это заплатят! Не верите? В Катаре будет именно так!

- Из-за операции мы вряд ли увидим одного из самых ярких игроков на ЧМ-2022.

- Великий Император Франческо Тотти назвал сборные, которые считает фаворитами ЧМ-2022.

- Перед матчем-открытия чемпионата мира его уже назвали договорным.

- Кто из футболистов из числа участников ЧМ-2022 самый дорогой?

- Главный тренер одной из сборных считает, что его команда заслуживает титул!

- Эрлинг Холанд назвал своих фаворитов чемпионата мира.

- ТОП-10 самых дорогих составов сборных-участниц ЧМ-2022.

- В ФИФА продолжают играть в миротворцев и предлагают поставить на паузу войну россии в Украине.