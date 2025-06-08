Чернигов после скандального плей-офф за бронзу Второй лиги сделал шаг к возвращению в Первую. Видео

Сергей Стаднюк

В первом матче плей-офф за место в Первой лиге Чернигов на своем поле разгромил Металлург.

«Горожане» открыли счет на 15-й минуте благодаря точному удару Шалфеева, а в конце первого тайма преимущество удвоил Безгубченко. Под конец игры Романченко поставил точку в матче, оформив третий гол ударом с отметки, перед этим запорожцы остались в меньшинстве после второго предупреждения Костюченко.

Напомним, Чернигов выиграл плей-офф за бронзу Второй лиги. Перед его началом Рух-2 отказался от участия, а на его место спорили между собой Скала и Локомотив. Победителями вышли представители Стрыя, но им все равно не удалось ничего противопоставить «северянам».

Ответный матч плей-офф за место в Первой лиге состоится 12 июня на поле Металлурга. Ранее Колос-2 не смог повыситься в классе, дважды уступив Подолью.

Плей-офф за место в Первой лиге, первый матч

Чернигов – Металлург 3:0

Голы: Шалфеев, 15, Безгубченко, 43, Романченко, 81

Чернигов: Татаренко М., Безгубченко Дж. (Кулик Д., 58'), Бибик А. (Зенченко О., 86'), Картушов Е., Новиков А. (Сахно Д., 70'), Порохня А., Романченко А., Сердюк М., Фатеев Д., Шалфеев Е. (Койдан В., 58'), Шушко П. (Шумило М., 58')

Металлург: Байда Н., Алибеков А. (Костюченко Д., 65'), Бандурин О., Клименко В., Козлов А., Нехтий В., Страде М., Товкач А. (Близнюк В., 46'), Фальковский Д. (Бильяев К., 46'), Юречко И., Иродовский Д. (Куралех Н., 78')

Предупреждения: Шалфеев Е., 47' – Юречко И., 47', Костюченко Д., 78', Костюченко Д., 81'

Удаление: Костюченко Д. (второе предупреждение, 81')