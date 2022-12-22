«Черноморец» попрощался с защитником

27-летний футболист не подошел Григорчуку

Сергей Суханов / Фото - ФК Черноморец

Защитник Сергей Суханов покинул «Черноморец». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

27-летний футболист практически не получил игрового времени в осенней части сезона. В его активе лишь 12 минут в УПЛ.

До лета 2022 года Суханов защищал цвета «Оболони». В одесский клуб перешел как свободный агент.

Ранее «Черноморец» покинул еще один футболист, перешедший летом.