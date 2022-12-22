Генинсон: «Задача «Черноморца» – 10 место и выше»
«Черноморец» попрощался с защитником
27-летний футболист не подошел Григорчуку
22 декабря 23:20
Сергей Суханов / Фото - ФК Черноморец
Защитник Сергей Суханов покинул «Черноморец». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
27-летний футболист практически не получил игрового времени в осенней части сезона. В его активе лишь 12 минут в УПЛ.
До лета 2022 года Суханов защищал цвета «Оболони». В одесский клуб перешел как свободный агент.
Ранее «Черноморец» покинул еще один футболист, перешедший летом.
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