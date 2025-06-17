ЧетыреЧетыреДва опубликовал список лучших нападающих, Дембеле на третьем месте, Холанд – только пятый
Рейтинг возглавил Мбаппе
около 2 часов назад
Авторитетное британское издание FourFourTwo составило рейтинг десяти лучших нападающих мира. Лидером списка стал форвард мадридского Реала и сборной Франции Килиан Мбаппе.
В прошлом сезоне француз завоевал с Реалом Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, проведя 56 матчей и забив 43 гола.
В десятку лучших также вошли нападающие из Баварии, ПСЖ, Ньюкасла, Манчестер Сити и других топ-клубов.
Топ-10 форвардов мира по версии FourFourTwo:
Килиан Мбаппе (Реал Мадрид)
Гарри Кейн (Бавария)
Усман Дембеле (ПСЖ)
Александер Исак (Ньюкасл)
Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
Роберт Левандовский (Барселона)
Лаутаро Мартинес (Интер)
Виктор Дьокереш (Спортинг)
Омар Мармуш (Манчестер Сити)
Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид)
Мбаппе рискует пропустить первый матч Клубного чемпионата мира.
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