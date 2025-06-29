Павел Василенко

Инсайдер Николо Скира сообщает, что 12 игроков Милана не входят в планы Массимилиано Аллегри.

Прошлый сезон стал для россонери полным провалом. Команда под руководством сначала Паулу Фонсеки, а затем Сержиу Консейсау регулярно разочаровывала ожидания.

Миланцы завершили сезон на восьмом месте в турнирной таблице Серии А. В результате они не будут играть в следующем розыгрыше европейских кубков. Это означает, что им придется распродать свой состав, чтобы заткнуть дыру в бюджете.

Милан уже продал Тиджани Рейндерса в Манчестер Сити. «Горожане» заплатили за голландца 55 миллионов евро. Ювентус в свою очередь купил Пьера Калулу за 14 миллионов евро. На этом изменения на «Сан-Сиро» не заканчиваются.

Николо Скира сообщил, что в планах Аллегри нет 12 игроков. Это Девис Васкес, Эмерсон Роял, Малик Тиао, Тео Эрнандес, Филиппо Терраччано, Юнус Муса, Исмаэль Беннасер, Ясин Адли, Самуэль Чуквуезе, Марко Лазетич, Ной Окафор и Лоренцо Коломбо.

Наибольшим потенциальным вливанием денег может стать продажа Тео Эрнандеса. Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро. Аль-Хиляль проявляет интерес к французу.

Милан начнет новый сезон 17 августа матчем с Бари в 1/16 финала Кубка Италии.