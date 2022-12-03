ЧМ-2022. Аргентина – Австралия. Онлайн трансляция

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Аргентина – Австралия 2:0



Голы: Месси, 35, Альварес, 57

66" Месси пробил выше ворот из центральной зоны перед штрафной.

65" Месси через центр прорывался к воротам соперника, но уже в штрафной Австралии защитник выбил мяч за пределы поля.

58" Замена у Австралии. Макрги вместо Гудвина.

58" Замена у Австралии. Хрустич вместо Баккуса.

57" Гол! Альварес! Аргентина запрессинговала защиту и вратаря Австралии, а Альварес отобрал мяч у голкипера и вкатил его в ворота. Детские ошибки австралийцев.

49" Замена у Аргентины. Вместо вингера Гомеса вышел защитник Лисандро Мартинес.



46" Начался второй тайм!

45" Конец первого тайма!

38" Желтая карточка в Австралии. Дегенек.



35" Гол! Месси! Лионель получил мяч в штрафной и он обводящим ударом низом пробил голкипера.

17" Дальний выстрел от Гомеса был неточным.

14" Желтая карточка в Австралии. Ирвин.

11" Первая попытка Австралии выйти к левому флангу атаки ни к чему не привела.

7" Месси сбил у центрального круга Баккус.

1" Матч начался!

" Стартовые составы:

Аргентина: Э. Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья, Мак Аллистер, где Пауль, Фернандес, Альварес, Месси, Гомес.

Запасные: Армани, Рульи, Фойт, Тальяфико, Монтьель, Паредес, Пеццелья, Паласиос, Корреа, Алмада, Ди Мария, Родригес, Дибала, Лаутаро Мартинес.

Австралия: Райан, Дегенек, Суттар, Роулз, Бегич, Леки, Ирвин, Муй, Баккус, Дюк, Макгри.

Запасные: Редмейн, Вукович, Аткинсон, Карачич, Тилио, Райт, Макларен, Хрустич, Мабил, Девлин, Денг, Куол, Гудвин, Кинг, Каммингс.

3 декабря на чемпионате мира в Катаре стартует 1/8 финала, в рамках которой Аргентина сыграет против Австралии.



Аргентина выиграла группу C, набрав 6 очков, проиграл Саудовской Аравии (1:2), и победив Мексику (2:0) и Польшу (2:0).

Австралия стала второй в группе С, уступив Франции (1:4) и победив Тунис (1:0) и Данию (1:0)

Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 21:00.