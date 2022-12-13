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ЧМ-2022. Аргентина разгромила Хорватию Как это было

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Футбол Чемпионат мира по футболу
13 декабря 22:46
ЧМ-2022. Аргентина разгромила Хорватию Как это было

Аргентина – Хорватия 3:0

Голы: Месси, 34 (п.), Альварес, 39, 69

95" Конец матча! Аргентина – первый финалист чемпионата мира.

90" +5 минут.

87" Замена у Аргентины. Фойт вместо Молины.

86" Замена у Аргентины. Корреа заменил Мак Аллистера.

85" Ловрен на дальней штанге не смог замкнуть сброс Перишича.

83" Дибала забросил мяч на правый фланг штрафной на Мак Аллистера, который пробил мимо ближней стойки.

81" Замена в Хорватии. Майер вместо Модрича.

74" Замена у Аргентины. Дибала вместо Альвареса.

74" Замена у Аргентины. Паласиос вместо Де Пауля.

72" Замена в Хорватии. Левая вместо Крамарича.

71" Желтая карточка у Аргентины. Отаменди.

69" Месси протащил мяч на правом фланге, затем сместился в штрафную и выкатил мяч на Альвареса – 3:0.

68" Желтая карточка у Аргентины. Ромеро.

62" Замена у Аргентины. Лисандро Мартинес вместо Паредеса.

58" Месси вышел один на один с голкипером, но не смог забить в ближний нижний угол порот – сейв Ливаковича.

53" Влашич послал мяч в штрафную из угла поля – Мартинес сыграл на выходе.

50" Замена в Хорватии. Петкович вместо Брозовича.

46" Начался второй тайм.

46" Замена в Хорватии. Влашич вместо Пашалича.

46" Замена в Хорватии. Оршич вместо Сосы.

45" Конец первого тайма.

42" Мак Аллистер после подачи углового опасно пробил головой с отскоком от газона в дальний нижний угол, но Ливакович спас ворота.

41" Де Поль с 18 метров мощно пробил по воротам и было бы опасно, если бы под мяч не поставился Гвардиол.

39" Гол! Альварес! 2:0! Форвард получил мяч в центре поля и прошел к воротам хорватов и пробил голкипера.

34" Гол! Месси! Лионель мощно пробил под перекладину.

32" Желтая карточка у Хорватии. Ковачичу за споры.

32" Желтая карточка у Хорватии. Ливаковичу за фол.

32" Пенальти! Альварес вышел на свидание с Ливаковичем и слабо пробил, из-за чего мяч не пересек линию ворот. Однако, из-за столкновения с голкипером игрок упал, и арбитр назначил пенальти.

31" Перишич вошел в штрафную со своего левого фланга и неточно пробил по воротам.

25" После удара Фернандеса в дальний угол Ливакович не без проблем отбил мяч.

21" Мало моментов в этом матче. Игра на нервах.

16" Ловрен пытался пробить головой на дальней штанге, но ему помешали.

13" Соса с левого фланга забросил в штрафную, но мяч не задержался возле ворот.

6" Аргентинцы пытаются прессинговать Ливаковича.

2" Де Поль забросил на ход Молине, который промчался к лицевой линии и сделал слишком сильную передачу на партнера.

1" Матч начался!

" Стартовые составы:

Аргентина: Э. Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико, Де Пауль, Паредес, Фернандес, Мак Аллистер, Месси, Альварес.

Запасные: Армани, Рульи, Фойт, Тальяфико, Гомес, Монтьель, Паредес, Пеццелья, Паласиос, Корреа, Алмада, Ди Мария, Родригес, Дибала, Лаутаро Мартинес.

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Ковачич, Брозович, Модрич, Пашалыч, Крамарич, Перишич.

Запасные: Грбич, Ивушич, Станишич, Баришич, Эрлич, Майер, Влашич, Левая, Петкович, Будимир, Оршич, Вида, Шутало, Сучич, Якич.

13 декабря на чемпионате мира в Катаре в 1/2 финала Аргентина сыграет против сборной Хорватии.

В 1/8 финала Аргентина со счетом 2:1 обыграла Австралию, а в четвертьфинале в серии пенальти выиграла у Нидерландов (2:2, по пен. 4:3).

Хорватия в 1/8 финала прошла Японию (1:1, по пен. 3:1) и в четвертьфинале Бразилию (1:1, по пен. 4:2).

Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 21:00.

Карен Агабекян
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Теги

сборная Аргентины (футбол) сборная Хорватии (футбол)

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