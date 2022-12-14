ЧМ-2022. Франция – Марокко. Онлайн трансляция

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14 декабря на чемпионате мира в Катаре в 1/2 финала Франция сыграет против сборной Марокко.

В 1/8 финала Франция со счетом 3:1 обыграла Польшу, а в четвертьфинале Англию (2:1).

Марокко в 1/8 финала прошло Испанию (0:0, по пен. 3:0) и в четвертьфинале Португалию (1:0).

Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 21:00.