Месси признан лучшим игроком полуфинала ЧМ-2022 с Хорватией
ЧМ-2022. Франция – Марокко. Онлайн трансляция
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14 декабря 07:15
14 декабря на чемпионате мира в Катаре в 1/2 финала Франция сыграет против сборной Марокко.
В 1/8 финала Франция со счетом 3:1 обыграла Польшу, а в четвертьфинале Англию (2:1).
Марокко в 1/8 финала прошло Испанию (0:0, по пен. 3:0) и в четвертьфинале Португалию (1:0).
Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 21:00.
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