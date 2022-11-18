ЧМ-2022. Где смотреть, слушать и за кого болеть на Мундиале в Катаре ПРОГНОЗ

Даты проведения: 20 ноября по 18 декабря. Трансляция: «Суспільне» и MEGOGO

LIVE-трансляция: Parimatch Ukraine

Крупнейший инвестор в развитие украинского спорта Parimatch Ukraine дарит уникальную возможность следить за чемпионатом мира 2022 года в LIVE-режиме. Parimatch предлагает бесплатную аудиотрансляцию всех матчей Мундиаля!

Уникальный. Зимний. Противоречивый

20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в катарском городе Эль-Хаур стартует чемпионат мира. Хозяин турнира Катар принимает Эквадор.

Это 22-й по счету Мундиаль, и уникален он сразу по двум причинам. Во-первых, он зимний. И это единственный случай в истории. Из-за желания распространить популярность футбола на новые регионы или по другим неизвестным нам причинам, ФИФА приняла непопулярное решение провести чемпионат мира 2022 в Катаре, заставив подавляющее большинство топовых чемпионатов делать паузу в сезоне. Все потому, что в традиционное для больших турниров летнее время температура в стране-хозяйке нынешнего Мундиаля достигает 40-42 градусов по Цельсию в тени. Погода совсем нефутбольная. Так что единственная возможность сыграть здесь – перенести чемпионат на ноябрь-декабрь. Все вынуждены смириться.

Во-вторых, ЧМ-2022 – последний турнир, в котором принимают участие 32 лучшие команды мира. Уже через четыре года в США, Мексику и Канаду отправятся 48 сборных.

А пока, согласно действующему регламенту, 32 команды-участницы жеребьевкой поделены на 8 групп по 4 сборные в каждой. На групповом этапе каждая команда сыграет по три матча, а в 1/8 финала пройдут сборные, занявшие первое и второе места в своем квартете. Дальше самое интересное – матчи на вылет. Команды, которые достигнут полуфиналов, и разыграют медали в матчах за третье место и финале в соответствии с их результатами на стадии 1/2й. Матчи ЧМ-2022 состоятся в пяти городах Катара на восьми разных стадионах.

Прогноз от Parimatch Ukraine

Первый легальный букмекер Parimatch Ukraine определил потенциальных победителей турнира и выставил коэффициенты на чемпионат мира по футболу 2022. Наибольшие шансы взять кубок мира в Бразилии. Коэффициент на то, что пентакампионе в 2022-м возьмут свой шестой трофей – 4.50. Помешать Немару и Ко забрать свое может Аргентина Лионеля Месси. Шансы на то, что один из лучших игроков современности выиграет наконец Мундиаль – 6.0. Далее среди претендентов действующий чемпион Франция – 7.50, финалист прошлогоднего Евро Англия – 9.0, чемпион 2010-го Испания – 9.0, и обладатель трофея датированного 2014-м Германия – 11.0. Неплохие шансы также у Бельгии – 17.0, Португалии – 15.0 и Нидерландов – 15.0.

Услышь эмоции чемпионата мира вместе с Parimatch Ukraine

В Украине чемпионат мира покажут «Суспільне» и MEGOGO. «Суспільне» будет транслировать все матчи турнира – 46 в прямом эфире и 18 в записи. Медиасервис MEGOGO предоставит доступ ко всем прямым трансляциям.

Услышать эмоции турнира можно будет благодаря инициативе Parimatch Ukraine. Для тех, кто живет по графикам отключения электроэнергии, для тех, кто в пути, или для тех, кто в окопе на передовой, для тех, кто держит Украину на всех фронтах и ​​продолжает любить игру, бесплатная аудиотрансляция всех матчей ЧМ-2022 только на сайте Parimatch!

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