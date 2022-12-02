ЧМ-2022. Камерун обыграл Бразилию. Как это было
Камерун – Бразилия 1:0
Голы: Абубакар, 92Удаление: Абубакар, 93
99" Конец матча!
93" Удаление. Абубакар во время празднования снял футболку и получил вторую желтую карточку.
92" Гол! Камерун! После подачи с правого фланга Абубакар головою пробил точно под ближнюю штангу.
90" +9 минут!
86" Замена у Камеруна. Нгом-Мбекели вместо Нгамале.
85" Желтая карточка у Гимараэса.
84" Рафиньи накрутил Толо в правой части штрафной и прострелил, а меч еще и пролетел между ног Эбосса. Гимараэс вбежал для замыкания, но ему помешали.
81" Желтая карточка у Камеруна. Абубакар.
80" Абубакар на углу штрафной переложил мяч себе под правую и пробил. Защитник зацепил мяч, и тот пролетел мимо дальней девятки.
79" Замена у Бразилии. Рафинья вместо Антони.
78" Нтчам пробил почти с линии штрафной низом – Эдерсон на месте.
68" Замена у Камеруна. Нтчам заменил Кунде.
64" Замена у Камеруна. Токо-Экамби вместо Мбемо.
64" Замена у Бразилии. Педро заменил Жезуса.
59" Эпасси продолжит.
58" Эпасси ударился спиной о штангу после неуверенной игры на выходе после углового.
58" Антони пробил в дальний нижний угол, но Эпасси снова на высоте.
57" Милитао коленом обработал мяч в сердце чужой штрафной и хлестко пробил по центру – Эпасси отразил удар, но не зафиксировал, а затем пришлось еще раз прыгать за мячом, чтобы предотвратить добивание.
56" Мартинелли обыграл Ву и пробил под перекладину, откуда Эпасси перевел мяч на угловой.
55" Замена у Бразилии. Гимараєс вместо Фреда.
55" Замена у Бразилии. Эвертон заменил Родриго.
54" Замена у Бразилии. Маркиньос заменил Теллеса.
54" Кунде издали пробил по воротам, но мяч пролетел намного віше.
51" Абубакар прошел вперед к правому краю штрафной и пробил в дальний угол, где мяч немного разминулся со штангой.
46" Начало второго тайма!
45+4 "Конец первой половины!
45+3 " mbmo, ударил его голову границей с газона, но Эдерсон на линии до Парри.
45+2 " Родриго на сенсорном ударе.
45+1 " Мартинелли ударил под перекладину, но Эспаси сохранил ворота.
37 " Антони с правого края штрафной, пораженной защитником в вратаря.
34 " Алвеса из штрафной, пробитой над воротами.
32 "Желтая карта в Fai.
30 дюймов Родриго из штрафной, пробитой в стену.
28 "Желтая карта в Kunde.
22" Фред после рикошета в падении пробил намного выше ворот.
16" Подача с левого фланга от Мартинелли пошла на голову Эбоссу.
13" После навеса с правого фланга на дальний край штрафной Мартинелли пробил головой – голкипер спас.
6" Желтая карточка в Бразилии. Антони.
1" Матч начался!
2 декабря на чемпионате мира в Катаре в третьем туре группы G сборная Камеруна сыграет против Бразилии.
Камерун в первом туре уступил Швейцарии (0:1), а во втором сыграл вничью с сербами (3:3). Бразилия по ходу турнира обыграла Сербию (2:0) и швейцарцев (1:0), обеспечив себе выход в следующий раунд.
Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 21:00.
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