ЧМ-2022. Камерун обыграл Бразилию. Как это было

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Камерун – Бразилия 1:0



Голы: Абубакар, 92

Удаление: Абубакар, 93

99" Конец матча!

93" Удаление. Абубакар во время празднования снял футболку и получил вторую желтую карточку.



92" Гол! Камерун! После подачи с правого фланга Абубакар головою пробил точно под ближнюю штангу.



90" +9 минут!

86" Замена у Камеруна. Нгом-Мбекели вместо Нгамале.

85" Желтая карточка у Гимараэса.

84" Рафиньи накрутил Толо в правой части штрафной и прострелил, а меч еще и пролетел между ног Эбосса. Гимараэс вбежал для замыкания, но ему помешали.



81" Желтая карточка у Камеруна. Абубакар.

80" Абубакар на углу штрафной переложил мяч себе под правую и пробил. Защитник зацепил мяч, и тот пролетел мимо дальней девятки.

79" Замена у Бразилии. Рафинья вместо Антони.

78" Нтчам пробил почти с линии штрафной низом – Эдерсон на месте.

68" Замена у Камеруна. Нтчам заменил Кунде.

64" Замена у Камеруна. Токо-Экамби вместо Мбемо.

64" Замена у Бразилии. Педро заменил Жезуса.

59" Эпасси продолжит.

58" Эпасси ударился спиной о штангу после неуверенной игры на выходе после углового.

58" Антони пробил в дальний нижний угол, но Эпасси снова на высоте.

57" Милитао коленом обработал мяч в сердце чужой штрафной и хлестко пробил по центру – Эпасси отразил удар, но не зафиксировал, а затем пришлось еще раз прыгать за мячом, чтобы предотвратить добивание.

56" Мартинелли обыграл Ву и пробил под перекладину, откуда Эпасси перевел мяч на угловой.

55" Замена у Бразилии. Гимараєс вместо Фреда.

55" Замена у Бразилии. Эвертон заменил Родриго.

54" Замена у Бразилии. Маркиньос заменил Теллеса.

54" Кунде издали пробил по воротам, но мяч пролетел намного віше.

51" Абубакар прошел вперед к правому краю штрафной и пробил в дальний угол, где мяч немного разминулся со штангой.

46" Начало второго тайма!

45+4 "Конец первой половины!

45+3 " mbmo, ударил его голову границей с газона, но Эдерсон на линии до Парри.

45+2 " Родриго на сенсорном ударе.

45+1 " Мартинелли ударил под перекладину, но Эспаси сохранил ворота.

37 " Антони с правого края штрафной, пораженной защитником в вратаря.

34 " Алвеса из штрафной, пробитой над воротами.

32 "Желтая карта в Fai.

30 дюймов Родриго из штрафной, пробитой в стену.

28 "Желтая карта в Kunde.

22" Фред после рикошета в падении пробил намного выше ворот.

16" Подача с левого фланга от Мартинелли пошла на голову Эбоссу.

13" После навеса с правого фланга на дальний край штрафной Мартинелли пробил головой – голкипер спас.

6" Желтая карточка в Бразилии. Антони.

1" Матч начался!

2 декабря на чемпионате мира в Катаре в третьем туре группы G сборная Камеруна сыграет против Бразилии.



Камерун в первом туре уступил Швейцарии (0:1), а во втором сыграл вничью с сербами (3:3). Бразилия по ходу турнира обыграла Сербию (2:0) и швейцарцев (1:0), обеспечив себе выход в следующий раунд.

Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 21:00.