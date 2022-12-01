ЧМ-2022. Хорватия сыграла вничью с Бельгией. Как это было

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Хорватия – Бельгия 0:0



94" Конец матча! Бельгия вылетает из турнира.

92" Замена у Хорватии. Майер вместо Ковачича.

90" После подачи Торгана Азара с правого фланга Лукаку не смог пробить животом в пустые ворота.

88" Замена у Бельгии. Эден Азар вместо Менье.

87" Тиллеманс прострелил с правого фланга, а Лукаку неудачно подставил ногу под мяч.

83" Хорватия откровенно тянет время.

75" Тилеманс заблокировал прострел с левого края штрафной от Перишича.



72" Замена у Бельгии. Тилеманса вместо Дендонкера.

72" Замена у Бельгии. Карраско заменили на Доку.

68" Де Брюйне с острого угла на правом краю штрафной пробил в ближний угол, где мяч спокойно забрал Ливакович.

66" Желтая карточка в Бельгии. Дендонкер.

64" Замена в Хорватии. Петкович вместо Ливаи.

64" Замена в Хорватии. Пашалич заменил Крамарича.

60" Лукаку на добивании после удара Карраско пробил в правую стойку ворот!

58" Замена у Бельгии. Торган Азар вместо Троссара.

55" Удар Модрича с правого фланга в дальний угол парировал Куртуа.

54" Ковачич из центра штрафной расстреливал ворота – Куртуа все же спас ворота.

52" Де Брюйне из центральной зоны перед штрафным пробил над воротами.

50’" Ковачич с левого края штрафной пробил под перекладину, но Куртуа получил мяч.

49" Лукаку получил момент. Бельгийский гигант на дальней штанге завершал подачу с углового – Ливакович забрал в руки.

46" Начался второй тайм!

46" Замена у Бельгии. Лукаку вместо Мертенса.

45+4" Конец первого тайма.

45"+4 минуты.

45" Выстрел от Сосы с левого фланга пошел над воротами.

41" Мертенс не распорядился прострелом Карраско с правого фланга на ближнюю штангу.

35" Бельгия контролирует мяч.

33" Левая головой пробил над воротами.

31" Гвардиол перехватил подачу с левого фланга от Мертенса.

26" Матч успокоился, но Бельгия все равно выглядит плохо.

18" Офсайд! Пенальти не будет.

17" Арбитр идет смотреть ВАР.

15" Пенальти! Карраско заигрался в центре своей штрафной и ударил Крамарича.

13" Де Брюйне в завершение контратаки сыграл в левый край штрафной, где Мертенс пробил над воротами.

11" Мертенс с правого фланга штрафной прострелил на дальнюю, где Карраско пробил в голкипера.

1" Перишич опасно прострелил от левого угла штрафной мимо дальней стойки.

1" Матч начался!

" Стартовые составы:

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Модрич, Брозович, Ковачич, Крамарич, Левая, Перишич.

Запасные: Грбич, Ивушич, Станишич, Баришич, Эрлич, Майер, Влашич, Пашалыч, Петкович, Будимир, Оршич, Вида, Шутало, Сучич, Якич

Бельгия: Куртуа, Дендонкер, Альдервейрельд, Вертонген, Менье, Витсель, де Брюйне, Кастань, Троссар, Мертенс, Карраско.

Запасные: Миньоле, Кастеэлс, Теате, Фас, Тилеманс, Лукаку, Э. Азар, Т. Азар, Ванакен, Де Кетеларе, Батшуаи, Опенда, Доку, Дебаст.

1 декабря на чемпионате мира в Катаре в третьем туре группы F сборная Хорватии сыграет против Бельгии.



Хорваты в первом туре сыграли вничью с Марокко (0:0), а во втором разгромили Канаду (4:1). Бельгия стартовала с победы над канадцами (1:0), а затем уступили марокканцам (0:2).