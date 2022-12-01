ЧМ-2022. Хорватия сыграла вничью с Бельгией. Как это было
Хорватия – Бельгия 0:0
94" Конец матча! Бельгия вылетает из турнира.
92" Замена у Хорватии. Майер вместо Ковачича.
90" После подачи Торгана Азара с правого фланга Лукаку не смог пробить животом в пустые ворота.
88" Замена у Бельгии. Эден Азар вместо Менье.
87" Тиллеманс прострелил с правого фланга, а Лукаку неудачно подставил ногу под мяч.
83" Хорватия откровенно тянет время.
75" Тилеманс заблокировал прострел с левого края штрафной от Перишича.
72" Замена у Бельгии. Тилеманса вместо Дендонкера.
72" Замена у Бельгии. Карраско заменили на Доку.
68" Де Брюйне с острого угла на правом краю штрафной пробил в ближний угол, где мяч спокойно забрал Ливакович.
66" Желтая карточка в Бельгии. Дендонкер.
64" Замена в Хорватии. Петкович вместо Ливаи.
64" Замена в Хорватии. Пашалич заменил Крамарича.
60" Лукаку на добивании после удара Карраско пробил в правую стойку ворот!
58" Замена у Бельгии. Торган Азар вместо Троссара.
55" Удар Модрича с правого фланга в дальний угол парировал Куртуа.
54" Ковачич из центра штрафной расстреливал ворота – Куртуа все же спас ворота.
52" Де Брюйне из центральной зоны перед штрафным пробил над воротами.
50’" Ковачич с левого края штрафной пробил под перекладину, но Куртуа получил мяч.
49" Лукаку получил момент. Бельгийский гигант на дальней штанге завершал подачу с углового – Ливакович забрал в руки.
46" Начался второй тайм!
46" Замена у Бельгии. Лукаку вместо Мертенса.
45+4" Конец первого тайма.
45"+4 минуты.
45" Выстрел от Сосы с левого фланга пошел над воротами.
41" Мертенс не распорядился прострелом Карраско с правого фланга на ближнюю штангу.
35" Бельгия контролирует мяч.
33" Левая головой пробил над воротами.
31" Гвардиол перехватил подачу с левого фланга от Мертенса.
26" Матч успокоился, но Бельгия все равно выглядит плохо.
18" Офсайд! Пенальти не будет.
17" Арбитр идет смотреть ВАР.
15" Пенальти! Карраско заигрался в центре своей штрафной и ударил Крамарича.
13" Де Брюйне в завершение контратаки сыграл в левый край штрафной, где Мертенс пробил над воротами.
11" Мертенс с правого фланга штрафной прострелил на дальнюю, где Карраско пробил в голкипера.
1" Перишич опасно прострелил от левого угла штрафной мимо дальней стойки.
1" Матч начался!
" Стартовые составы:
Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Модрич, Брозович, Ковачич, Крамарич, Левая, Перишич.
Запасные: Грбич, Ивушич, Станишич, Баришич, Эрлич, Майер, Влашич, Пашалыч, Петкович, Будимир, Оршич, Вида, Шутало, Сучич, Якич
Бельгия: Куртуа, Дендонкер, Альдервейрельд, Вертонген, Менье, Витсель, де Брюйне, Кастань, Троссар, Мертенс, Карраско.
Запасные: Миньоле, Кастеэлс, Теате, Фас, Тилеманс, Лукаку, Э. Азар, Т. Азар, Ванакен, Де Кетеларе, Батшуаи, Опенда, Доку, Дебаст.
1 декабря на чемпионате мира в Катаре в третьем туре группы F сборная Хорватии сыграет против Бельгии.
Хорваты в первом туре сыграли вничью с Марокко (0:0), а во втором разгромили Канаду (4:1). Бельгия стартовала с победы над канадцами (1:0), а затем уступили марокканцам (0:2).Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 17:00.
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