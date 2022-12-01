ЧМ-2022. Япония выиграла у Испании. Как это было

Все главные события матча на XSPORT.ua

Япония – Испания 2:1



Голы: Доан, 48, Танака, 52 – Мората, 11

90" Конец матча! Сенсация!

90" +7 минут.

90" Ольмо в штрафной соперника сыграл в стенку с Торресом и пробил во вратаря.

87" Замена у Японии. Эндо вместо Танаки.

84" Карвахаль не дал Ито себя обыграть и выйти на свидание с Симоном.

83" После навеса со штрафного на левом фланге Итакура пробил головой в руки Симону.



75" Испании сложно атаковать, потому что в Японии у своей штрафной стоит автобус.



69" Замена у Японии. Томиясу вместо Камады.

67" Замена у Испании. Фати вместо Гави.

66" Замена у Испании. Альба вместо Бальде.

61" Замена у Японии. Асано вместо Маэды.

57" Замена в Испании. Асенсио вместо Мораты.

57" Замена в Испании. Торрес вместо Уильямса.

54" Гол засчитали. Это сказка.

52" Гол? Танака забил мяч, но перед этим ему могли дать пас с аута.

48" Гол! Япония! Японцы запрессинговали вратаря испанцев и сначала Симон сделал плохой пас на защитника. Доан отобрал мяч у испанцев сместился к цетру и издали пробил под ближнюю штангу. Мяч от рук Симона отлетел в ворота.

46" Начался второй тайм!



46" Замена у Японии. Митомо вместо Нагатомо.

46" Замена у Японии. Доан вместо Кубо.

46" Замена у Испании. Карвахаль вместо Аспилкуэты.

45+2" Конец первого тайма!

45+1" Нико Уильямс с острого угла пробил и голкипер перевел мяч на угловой.

45" +1 минута.

44" Желтая карточка в Японии. Йосида.

44" Желтая карточка в Японии. Танигучи .

39" Желтая карточка у Японии. Итакура.

34" У Камады на левом фланге атаки был офсайд.

29" Испания тотально контролирует мяч.

23" В результате быстрой атаки испанцев Мората получил мяч в штрафной и пробил в касание, но голкипер забрал мяч.

16" Испания уверенно владеет мячом.



11" Гол! Снова Мората! После подачи во вратарскую Альваро головой перевел мяч в ворота.

9" Мората после подачи от Ольмо с левого фланга несильно пробил головой.

8" Ито низом пробил мимо ворот.

1" Матч начался!

" Стартовые составы:

Япония: Гонда, Итакура, Йосида, Танигучи, Д. Ито, Морита, Танака, Нагатомо, Камада, Маэда, Кубо.

Запасные: Кавасима, Шмидт, Ямане, Сибасаки, Доан, Митома, Минамино, Томмиасу, Асано, Сакаи, Матино, Уэда, Сома, Эндо, Х. Ито.

Испания: Симон, Аспиликуэт, Родри, П. Торрес, Бальде, Гави, Бускетс, Педри, Уильямс, Мората, Ольмо.

Запасные: Санчес, Рая, Гарсия, Льоренте, Коке, Асенсио, Ф. Торрес, Гильямон, Альба, Пино, Солер, Карвахаль, Сарабия, Лапорт, Фати.

1 декабря на чемпионате мира в Катаре в третьем туре группы E сборная Японии сыграет против Испании.



Японцы в первом туре неожиданно победили Германию (2:1), а во втором также удивили, уступив Коста-Рике (0:1). Испания стартовала с разрушительной победы над костариканцами (7:0), а затем упустила победу над немцами (1:1).

Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 21:00.