Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
22:00
live
Информационный марафон
21:50
Текбол. Чемпионат мира. Германия

ЧМ-2022. Южная Корея обыграла Португалию. Как это было

Все главные события матча на XSPORT.ua
Футбол Чемпионат мира по футболу
02 декабря 18:11
ЧМ-2022. Южная Корея обыграла Португалию. Как это было

Южная Корея – Португалия 2:1

Голы: Ким Йонгвон, 27, Хван, 92 – Орта, 5

96" Конец матча!

92" Желтая карточка автору гола за снятую футболку.

91" Гол! Южная Корея! После углового у своих ворот Сон Хин Мин убежал в контратаку почти без поддержки партнеров. Увидев отсутствие партнеров Сон остановился, собрал вокруг себя шесть защитников и отдал пас на поддержавшего атаку Хвана, тому уже никто не мешал пробить Кошту.

90" +6 минут.

82" Замена у Португалии. Бернарду Силва вместо Мариу.

82" Замена у Португалии. В. Карвалью вместо Витиньи.

81" Замена у Кореи. Сон Джун Хо вместо Кима Йонгвона.

77" Далот прострелил в центр штрафной, где до Жоау Мариу мяч не дошел.

74" Ли Канин по стандарту пробил над воротами.

72" Неточно пробил Леао после контратаки.

70" Ким Джин Су нашел на дальней стойке Сон Хин Мина, удар которого своей почкой блокировал Канселлу.

67" Момент у Кореи! Хван получил пас от Чжона и сильно пробил по центру – голкипер спас.

66" Замена у Кореи. Хван вместо Ли Чже Сона

65" Замена у Португалии. Леау вместо Невеша.

65" Замена у Португалии. Андре Силва вместо Роналду.

65" Замена у Португалии. Пальинья вместо Матеуша Нунеша.

62" Заброс Витиньи в штрафную на Роналду не прошел.

56" Сона в штрафной вывели на ударную позицию, но удар заблокировал защитник.

46" Начался второй тайм!

45+2" Конец первого тайма.

45" +2 минуты.

42" Роналду не забил в пустые ворота. Витинья подхватил мяч на линии штрафной и сильно пробил по воротам. Вратарь отбил мяч почти перед собой, а Криштиану головой в прыжке пробил, но не попал в пустые ворота.

40" Сон Хын Мин пробил из-за пределов штрафной. Кошта забрал мяч.

36" Желтая карточка у Кореи. Ли Кан Ин.

34" Далот пробил метров с 30, но голкипер забрал мяч.

30" После паса Пепе из центра поля Роналду выбежал на свидание с голкипером, но не переиграл его. А затем судья еще просигнализировал офсайд.

27" Гол! Южная Корея! Ким Йонгвон. Подача от углового флажка на ближнюю стойку замершилась тем, что мяч от спины Криштиану Роналду отскочил на Йонгвона и тот с метра расстрелял ворота.

17" Корея забила из офсайда. Ким сыграл на добивании, но оказался вне игры

14" Канселу здорово обыграл защитника на входе в штрафную и прострелил во вратарскую, где голкипер перехватил пас на Роналду.

12" Пепе отдал еще одну длинную передачу, но на этот раз соперники не дали португальцам прорваться по флангу и забить.

5" Гол! Португалия! Пепе длинным пасом через полполя запустил Далота в прорыв по флангу. Португалец прострелил в штрафную, где Орта перевел мяч в сетку!

1" Матч начался!

" Стартовые составы:

Южная Корея: Ким Сын Гю, Ким Мун Хван, Ким Ен Гвон, Квон Ген Вон, Ким Чжин Су, Чжон У Ен, Хван Ин Бом, Ли Кан Ин, Ли Чжэ Сон, Сон Хын Мин, Чжо Гю Сон.

Португалия: Диогу Кошта, Диогу Далот, Пепе, Антониу Силва, Жоау Канселу, Рубен Невеш, Витинья, Матеуш Нунеш, Жоау Мариу, Роналду, Рикарду Орта.

2 декабря на чемпионате мира в Катаре в третьем туре группы H сборная Южной Кореи сыграет против Португалии.

Южная Корея в первом туре сыграв ничью с Уругваем (0:0), а во втором уступила Гане (2:3). Португалия стартовала с победы над ганцами (3:2), а затем выиграла у  Уругвая (2:0).

Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 17:00.
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Португалии (футбол) сборная Южной Кореи (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Роналду: «Никто не любит проигрывать. В плей-офф должны победить»
Роналду: «Никто не любит проигрывать. В плей-офф должны победить»
Футбол Чемпионат мира по футболу
12:51
Сон: «Верил, что у нас все получится»
Сон: «Верил, что у нас все получится»
Футбол Чемпионат мира по футболу
11:50
Тренер Южной Кореи: «Победу над Португалией мы заслужили. Давайте просто порадуемся»
Тренер Южной Кореи: «Победу над Португалией мы заслужили. Давайте просто порадуемся»
Футбол Чемпионат мира по футболу
09:57
Тренер Уругвая: «Команда сделала все возможное, чтобы пройти в следующий раунд»
Тренер Уругвая: «Команда сделала все возможное, чтобы пройти в следующий раунд»
Футбол Чемпионат мира по футболу
08:26
Игрок Южной Кореи выгнал Роналду с поля
Игрок Южной Кореи выгнал Роналду с поля
Футбол Чемпионат мира по футболу
07:50
На чемпионате мира-2022 мы не увидим финал Аргентина – Бразилия
На чемпионате мира-2022 мы не увидим финал Аргентина – Бразилия
Футбол Чемпионат мира по футболу
00:16

Новости: Футбол

Ван Гал: «Дам игрокам выходной, лишь бы не мусолить им глаза»
Ван Гал: «Дам игрокам выходной, лишь бы не мусолить им глаза»
Чемпионат мира по футболу
22:21
Вернидуб назвал причину стартового провала «Кривбасса» под его руководством
Вернидуб назвал причину стартового провала «Кривбасса» под его руководством
Украинская Премьер-лига
21:57
Легенда! Месси провел 1000-й матч в карьере
Легенда! Месси провел 1000-й матч в карьере
Чемпионат мира по футболу
21:30
Дешам: «Польша любит терпеть, не стоит сосредотачиваться на одном Левандовски»
Дешам: «Польша любит терпеть, не стоит сосредотачиваться на одном Левандовски»
Чемпионат мира по футболу
21:20
ЧМ-2022. Аргентина – Австралия. Онлайн трансляция
LIVE ЧМ-2022. Аргентина – Австралия. Онлайн трансляция
Чемпионат мира по футболу
21:10
Главный союзник Украины вылетел на первой же стадии плей-офф. Обзор матча Нидерланды – США
Главный союзник Украины вылетел на первой же стадии плей-офф. Обзор матча Нидерланды – США
Чемпионат мира по футболу
20:52
Турецкий клуб не ведет переговоров с «Динамо» по Беседину
Турецкий клуб не ведет переговоров с «Динамо» по Беседину
Украинская Премьер-лига
20:41
Маркевич намекнул, что сборная Украины выступила бы на ЧМ-2022 не хуже Уэльса
Маркевич намекнул, что сборная Украины выступила бы на ЧМ-2022 не хуже Уэльса
Сборная Украины
20:22
«Днепр-1» не будет обращать внимания на предложения по Довбыку в 7 – 8 миллионов евро
«Днепр-1» не будет обращать внимания на предложения по Довбыку в 7 – 8 миллионов евро
Украинская Премьер-лига
20:10
Все новости

Популярные новости

Источник: Украинцев лишат света ради залога за генерального секретаря УАФ
Источник: Украинцев лишат света ради залога за генерального секретаря УАФ
Футбол Сборная Украины
29 ноября 02:21
23
«Это меня убило». Джошуа рассказал, кого будет поддерживать в поединке Усик – Фьюри
«Это меня убило». Джошуа рассказал, кого будет поддерживать в поединке Усик – Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
27 ноября 15:27
«Помолился с ФСБшниками?». Ломаченко окончательно похоронил свою репутацию для украинских фанатов
«Помолился с ФСБшниками?». Ломаченко окончательно похоронил свою репутацию для украинских фанатов
Бокс Профессиональный бокс
02 декабря 23:28
4
Камбосос сделал прогноз на бой Ломаченко – Хэйни
Камбосос сделал прогноз на бой Ломаченко – Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 23:39
Диллиан Уайт назвал главного обманщика не только в боксе, но и в мировом спорте
Диллиан Уайт назвал главного обманщика не только в боксе, но и в мировом спорте
Бокс Профессиональный бокс
26 ноября 15:33
Ломаченко опубликовал фото из Киево-Печерской Лавры
Ломаченко опубликовал фото из Киево-Печерской Лавры
Бокс Профессиональный бокс
02 декабря 23:07
1
Все новости