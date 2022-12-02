ЧМ-2022. Южная Корея обыграла Португалию. Как это было

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Южная Корея – Португалия 2:1



Голы: Ким Йонгвон, 27, Хван, 92 – Орта, 5

96" Конец матча!



92" Желтая карточка автору гола за снятую футболку.

91" Гол! Южная Корея! После углового у своих ворот Сон Хин Мин убежал в контратаку почти без поддержки партнеров. Увидев отсутствие партнеров Сон остановился, собрал вокруг себя шесть защитников и отдал пас на поддержавшего атаку Хвана, тому уже никто не мешал пробить Кошту.

90" +6 минут.

82" Замена у Португалии. Бернарду Силва вместо Мариу.

82" Замена у Португалии. В. Карвалью вместо Витиньи.

81" Замена у Кореи. Сон Джун Хо вместо Кима Йонгвона.

77" Далот прострелил в центр штрафной, где до Жоау Мариу мяч не дошел.

74" Ли Канин по стандарту пробил над воротами.

72" Неточно пробил Леао после контратаки.

70" Ким Джин Су нашел на дальней стойке Сон Хин Мина, удар которого своей почкой блокировал Канселлу.

67" Момент у Кореи! Хван получил пас от Чжона и сильно пробил по центру – голкипер спас.



66" Замена у Кореи. Хван вместо Ли Чже Сона

65" Замена у Португалии. Леау вместо Невеша.

65" Замена у Португалии. Андре Силва вместо Роналду.

65" Замена у Португалии. Пальинья вместо Матеуша Нунеша.

62" Заброс Витиньи в штрафную на Роналду не прошел.



56" Сона в штрафной вывели на ударную позицию, но удар заблокировал защитник.



46" Начался второй тайм!

45+2" Конец первого тайма.

45" +2 минуты.

42" Роналду не забил в пустые ворота. Витинья подхватил мяч на линии штрафной и сильно пробил по воротам. Вратарь отбил мяч почти перед собой, а Криштиану головой в прыжке пробил, но не попал в пустые ворота.

40" Сон Хын Мин пробил из-за пределов штрафной. Кошта забрал мяч.

36" Желтая карточка у Кореи. Ли Кан Ин.

34" Далот пробил метров с 30, но голкипер забрал мяч.

30" После паса Пепе из центра поля Роналду выбежал на свидание с голкипером, но не переиграл его. А затем судья еще просигнализировал офсайд.

27" Гол! Южная Корея! Ким Йонгвон. Подача от углового флажка на ближнюю стойку замершилась тем, что мяч от спины Криштиану Роналду отскочил на Йонгвона и тот с метра расстрелял ворота.

17" Корея забила из офсайда. Ким сыграл на добивании, но оказался вне игры

14" Канселу здорово обыграл защитника на входе в штрафную и прострелил во вратарскую, где голкипер перехватил пас на Роналду.

12" Пепе отдал еще одну длинную передачу, но на этот раз соперники не дали португальцам прорваться по флангу и забить.

5" Гол! Португалия! Пепе длинным пасом через полполя запустил Далота в прорыв по флангу. Португалец прострелил в штрафную, где Орта перевел мяч в сетку!

1" Матч начался!

" Стартовые составы:

Южная Корея: Ким Сын Гю, Ким Мун Хван, Ким Ен Гвон, Квон Ген Вон, Ким Чжин Су, Чжон У Ен, Хван Ин Бом, Ли Кан Ин, Ли Чжэ Сон, Сон Хын Мин, Чжо Гю Сон.

Португалия: Диогу Кошта, Диогу Далот, Пепе, Антониу Силва, Жоау Канселу, Рубен Невеш, Витинья, Матеуш Нунеш, Жоау Мариу, Роналду, Рикарду Орта.

2 декабря на чемпионате мира в Катаре в третьем туре группы H сборная Южной Кореи сыграет против Португалии.



Южная Корея в первом туре сыграв ничью с Уругваем (0:0), а во втором уступила Гане (2:3). Португалия стартовала с победы над ганцами (3:2), а затем выиграла у Уругвая (2:0).