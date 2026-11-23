Павел Василенко

Эпицентр добыл выездную победу над Черноморцем в матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги. Встреча, которая 23 ноября прошла в Одессе, завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Сергея Нагорняка.

В первом тайме гости действовали активнее и сумели воплотить свое преимущество в забитый мяч. На 28-й минуте после серии неудачных передач футболистов Черноморца мяч оказался у Запорожца. Он отдал передачу на Кирюханцева, который с острого угла точно пробил и вывел Эпицентр вперед.

До перерыва одесситы не смогли отыграться, так что команды ушли на отдых при минимальном преимуществе гостей. Во втором тайме Черноморец пытался изменить ход встречи, однако счет больше не изменился. Эпицентр сохранил преимущество и забрал три очка.

После этого матча команда Нагорняка имеет 13 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице УПЛ. Черноморец с девятью очками расположился на 12-й строчке.

В следующем туре, 28 ноября, одесситы сыграют на выезде против Динамо. Эпицентр 29 ноября примет ЛНЗ.

УПЛ, 13-й тур

Черноморец – Эпицентр – 0:1

Гол: Кирюханцев, 28.