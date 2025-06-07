Чорноморец в Первой лиге будет делать ставку на опыт

Первые кадровые решения одесситов


 

около 16 часов назад

Фото - ФК Чорноморець (2024/2025)
Фото - ФК Черноморец

Алексей Хобленко, Виталий Ермаков и Артем Габелок в новом сезоне будут защищать цвета Черноморца, сообщает пресс-служба клуба.

Опытные игроки готовы помочь команде Александра Кучера в решении главной задачи на сезон - возвращение в УПЛ.

Главный тренер Черноморца Александр Кучер получил кредит доверия от владельцев Черноморца на построение новой команды с прицелом на новый сезон.

Черноморец по итогам прошлого сезона финишировал последним. За 30 туров одесситы набрали 23 очка.

Ранее Черноморец принял важное решение относительно экс-тренера одесситов Александра Бабича.

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