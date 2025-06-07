Чорноморец в Первой лиге будет делать ставку на опыт
Первые кадровые решения одесситов
около 16 часов назад
Фото - ФК Черноморец
Алексей Хобленко, Виталий Ермаков и Артем Габелок в новом сезоне будут защищать цвета Черноморца, сообщает пресс-служба клуба.
Опытные игроки готовы помочь команде Александра Кучера в решении главной задачи на сезон - возвращение в УПЛ.
Главный тренер Черноморца Александр Кучер получил кредит доверия от владельцев Черноморца на построение новой команды с прицелом на новый сезон.
Черноморец по итогам прошлого сезона финишировал последним. За 30 туров одесситы набрали 23 очка.
Ранее Черноморец принял важное решение относительно экс-тренера одесситов Александра Бабича.