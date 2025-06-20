«Что-то напоминает 90-е». Журналист - о жеребьёвке Динамо в квалификации Лиги чемпионов
Чемпион Украины узнал возможных соперников
около 1 часа назад
Журналист Владимир Зверов высказался о потенциальных соперниках Динамо во 2-м квалификационном раунде ЛЧ.
Динамо стартует 22-23 июля и сыграет во втором раунде квалификации с победителем пары Жальгирис - Хамрун Спартанс. Литва против Мальты. Это несколько напоминает 90-е, когда Динамо играло с различными Барри Таун и другими представителями футбольных стран с низким коэффициентом.
В любом случае Динамо должно быть фаворитом и проходить победителя этой пары. Победа во втором раунде квалификации уже гарантирует, что Динамо будет играть в еврокубках - и это замечательно. То есть, если Динамо пройдет этот раунд, то обеспечит себе как минимум участие в Лиге конференций, - пояснил Звёров.
Второй квалификационный этап Лиги чемпионов пройдет 22/23 и 29/30 июля. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в третий отборочный раунд, а проигравший продолжит борьбу в Лиге Европы с той же стадии.
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