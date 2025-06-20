Журналист Владимир Зверов высказался о потенциальных соперниках Динамо во 2-м квалификационном раунде ЛЧ.

Динамо стартует 22-23 июля и сыграет во втором раунде квалификации с победителем пары Жальгирис - Хамрун Спартанс. Литва против Мальты. Это несколько напоминает 90-е, когда Динамо играло с различными Барри Таун и другими представителями футбольных стран с низким коэффициентом.

В любом случае Динамо должно быть фаворитом и проходить победителя этой пары. Победа во втором раунде квалификации уже гарантирует, что Динамо будет играть в еврокубках - и это замечательно. То есть, если Динамо пройдет этот раунд, то обеспечит себе как минимум участие в Лиге конференций, - пояснил Звёров.