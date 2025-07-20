Црвена Звезда не хочет попасть под руку Динамо в Лиге чемпионов
Повторив судьбу Патризана
около 1 часа назад
Генеральный менеджер сербской Црвены Звезды Звездан Терзич высказался о потенциальных соперниках в 3 квалификационном раунде Лиги чемпионов. Его слова приводит RTS.
Честно говоря, я бы хотел, чтобы мы избежали Динамо, у которого действительно чрезвычайно хорошая команда, которая в этом году была чемпионом Украины. Они обошли Шахтер, и я бы хотел, чтобы мы их избежали.
Мы бы играли выездной матч не в Киеве, а в Польше из-за известной ситуации вокруг всех этих конфликтов, поэтому это отвлекло бы внимание от поля, но независимо от всего этого, киевское Динамо — действительно чрезвычайно хорошая команда, и я бы хотел, чтобы мы обошли их хотя бы в третьем раунде, а потом, если они приедут - то приедут, - признается Терзич.
Динамо начнет свой путь в ЛЧ во 2 квалификационном раунде матчами против Хамрун-Спартанс (22/23 и 29/30 июля). Победитель двухматчевого противостояния выйдет в третий отборочный раунд, а тот, кто проиграет, продолжит борьбу в Лиге Европы с той же стадии.