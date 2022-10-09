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Де Брюйне стал лучшим ассистентом «Манчестер Сити» в истории
Он обошел Сильву
09 октября 09:12
Фото: Sky Sports
«Манчестер Сити» обыграл дома «Саутгемптон» (4:0) в матче 10 тура АПЛ.
Кевин Де Брюйне сделал очередной ассист за команду. Он вошел в историю клуба.
Бельгией стал лучшим ассистентом в истории «Ман Сити». На его счету 94 голевые передачи, сообщает сайт АПЛ.
Он обошел Давида Сильву, у которого было 93 ассиста. Испанец провел в команде 10 лет. Де Брюйне сделал это за 7 лет.
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