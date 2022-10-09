Де Брюйне стал лучшим ассистентом «Манчестер Сити» в истории

Он обошел Сильву

Фото: Sky Sports

«Манчестер Сити» обыграл дома «Саутгемптон» (4:0) в матче 10 тура АПЛ.

Кевин Де Брюйне сделал очередной ассист за команду. Он вошел в историю клуба.

Бельгией стал лучшим ассистентом в истории «Ман Сити». На его счету 94 голевые передачи, сообщает сайт АПЛ.

Он обошел Давида Сильву, у которого было 93 ассиста. Испанец провел в команде 10 лет. Де Брюйне сделал это за 7 лет.