Де Дзерби попытается забрать экс-подопечного в «Шахтере» к себе в АПЛ

Матвиенко может перейти в «Брайтон»

Николай Матвиенко / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко может перебраться в АПЛ. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, экс-тренер «горняков» Роберто Де Дзерби хочет видеть оборонца у себя в «Брайтоне». Отмечается, что это инициатива итальянца.

Если руководство клуба одобрит ее, то будут проведены переговоры о трансфере уже в январе 2023 года. Сумма перехода оценивается в 20 миллионов евро.

Напомним, интерес к Матвиенко проявляли также в испанской Примере.