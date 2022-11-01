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Де Дзерби попытается забрать экс-подопечного в «Шахтере» к себе в АПЛ

Матвиенко может перейти в «Брайтон»
Футбол Украинская Премьер-лига
10:34
Де Дзерби попытается забрать экс-подопечного в «Шахтере» к себе в АПЛ
Николай Матвиенко / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко может перебраться в АПЛ. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, экс-тренер «горняков» Роберто Де Дзерби хочет видеть оборонца у себя в «Брайтоне». Отмечается, что это инициатива итальянца.

Если руководство клуба одобрит ее, то будут проведены переговоры о трансфере уже в январе 2023 года. Сумма перехода оценивается в 20 миллионов евро.

Напомним, интерес к Матвиенко проявляли также в испанской Примере.

Сергей Стаднюк
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Теги

Роберто Де Дзерби Николай Матвиенко Шахтер Донецк Брайтон

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