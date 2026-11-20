Сергей Разумовский

Главный тренер Тоттенхэма Роберто Де Дзерби рассказал о сроках возвращения украинского вингера Михаила Мудрика после травмы. По словам специалиста, футболисту понадобится еще около двух недель, прежде чем он сможет снова сыграть.

Как сообщает Football.London, изначально в Тоттенхэме планировали, что Мудрик вернется на поле в одном из матчей против Ипсвича или Сандерленда. Однако на прошлой неделе украинец почувствовал дискомфорт, хотя боли у него не было.

Вернется ли он уже на этой неделе? Нет. По плану он должен был сыграть против Ипсвича или Сандерленда, но на прошлой неделе, хотя он и не чувствовал боли, ему было некомфортно. Поэтому ему потребуется еще две недели. Нужно двигаться шаг за шагом. Роберто Де Дзерби

«Ужасное интервью». В Британии разразились критикой в адрес Мудрика.