Де Дзерби вновь не выиграл. Кейн принес победу «Тоттенхэму» над «Брайтоном»

«Шпоры» удержали победу

Фото: Twitter

«Тоттенхэм» в матче 10 тура АПЛ на выезде разобрался в «Брайтоном».

«Тоттенхэм» лучше начал матч и сумел реализовать это в гол. Кейн отличился с передачи Сона. После гола «Брайтон» прибавил и уже угрожал воротам Льориса. Данк и Марш свои моменты упустили.

Во втором тайме Кейн едва не оформил дубль, но не смог забить. А у «Брайтона» хороший шанс принести очко команде имел Уэлбек, но также простил соперника.

В итоге, «Тоттенхэм» удержал победу и смог набрать три очка. Де Дзерби вновь без победы в АПЛ.

АПЛ. 10-й тур:

«Брайтон» – «Тоттенхэм» 0:1

Гол: Кейн, 22

«Брайтон»: Санчес, Данк, Уэбстер, Велтман (Лэмпти, 88), Эступиньян (Митома, 67), Марч, Гросс (Лаллана, 82), Мак Аллистер, Кайседо (Гилмор, 89), Уэлбек, Троссард.

«Тоттенхэм»: Льорис, Доэрти, Дайер, Дэвис, Ромеро, Сессеньон, Хейбьерг, Бентанкур, Биссума (Ришарлисон, 70), Сон Хын Мин (Перишич, 80), Кейн (Скипп, 90).