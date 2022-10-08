Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
22:00
live
Информационный марафон
00:50
Футзал. Чемпионат мира 2024. Мужчины. Квалификация. Украина - Косово

Де Дзерби вновь не выиграл. Кейн принес победу «Тоттенхэму» над «Брайтоном»

«Шпоры» удержали победу
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08 октября 21:41
Де Дзерби вновь не выиграл. Кейн принес победу «Тоттенхэму» над «Брайтоном»
Фото: Twitter

«Тоттенхэм» в матче 10 тура АПЛ на выезде разобрался в «Брайтоном».

«Тоттенхэм» лучше начал матч и сумел реализовать это в гол. Кейн отличился с передачи Сона. После гола «Брайтон» прибавил и уже угрожал воротам Льориса. Данк и Марш свои моменты упустили.

Во втором тайме Кейн едва не оформил дубль, но не смог забить. А у «Брайтона» хороший шанс принести очко команде имел Уэлбек, но также простил соперника.

В итоге, «Тоттенхэм» удержал победу и смог набрать три очка. Де Дзерби вновь без победы в АПЛ.

АПЛ. 10-й тур:

«Брайтон» – «Тоттенхэм» 0:1

Гол: Кейн, 22

«Брайтон»: Санчес, Данк, Уэбстер, Велтман (Лэмпти, 88), Эступиньян (Митома, 67), Марч, Гросс (Лаллана, 82), Мак Аллистер, Кайседо (Гилмор, 89), Уэлбек, Троссард.

«Тоттенхэм»: Льорис, Доэрти, Дайер, Дэвис, Ромеро, Сессеньон, Хейбьерг, Бентанкур, Биссума (Ришарлисон, 70), Сон Хын Мин (Перишич, 80), Кейн (Скипп, 90).

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Тоттенхэм Брайтон

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

ЛЧ. Победа «Ливерпуля», разгромы от «Наполи» и «Марселя»
ЛЧ. Победа «Ливерпуля», разгромы от «Наполи» и «Марселя»
Футбол Лига чемпионов UEFA
04 октября 23:59
Экс-форвард «Тоттенхэма» перебрался в УПЛ
Экс-форвард «Тоттенхэма» перебрался в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
04 октября 19:34
Новый скандал в Англии? В эпицентре оказались экс-тренер «Шахтера» и Юрген Клопп
Новый скандал в Англии? В эпицентре оказались экс-тренер «Шахтера» и Юрген Клопп
Футбол Премьер-Лига (Англия)
02 октября 13:36
Де Дзерби – после матча с «Ливерпулем»: «Мои мысли до сих пор с «Шахтером» и украинцами»
Де Дзерби – после матча с «Ливерпулем»: «Мои мысли до сих пор с «Шахтером» и украинцами»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
02 октября 08:36
Конте: «Красная карточка определила ход игры»
Конте: «Красная карточка определила ход игры»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
01 октября 22:27
«Ливерпуль» упустил волевую победу над «Брайтоном» в первом матче Де Дзерби
«Ливерпуль» упустил волевую победу над «Брайтоном» в первом матче Де Дзерби
Футбол Премьер-Лига (Англия)
01 октября 18:55

Новости: Футбол

«Барселона» одержала победу и опередила «Реал» перед «Эль-Класико»
«Барселона» одержала победу и опередила «Реал» перед «Эль-Класико»
Примерa (Испания)
09 октября 23:57
«Лечче» смог отыграться в меньшинстве, но Дибала принес победу «Роме»
«Лечче» смог отыграться в меньшинстве, но Дибала принес победу «Роме»
Серия А (Италия)
09 октября 23:42
Лига 1. «Ренн» разгромил «Нант» перед матчем с «Динамо», «Лилль» одолел «Ланс»
Лига 1. «Ренн» разгромил «Нант» перед матчем с «Динамо», «Лилль» одолел «Ланс»
Лига 1 (Франция)
09 октября 23:41
Миколенко не смог вновь сдержать Роналду. МЮ одержал волевую победу над «Эвертоном»
Миколенко не смог вновь сдержать Роналду. МЮ одержал волевую победу над «Эвертоном»
Премьер-Лига (Англия)
09 октября 22:56
Бундеслига. «Фрайбург» подарил «Униону» единоличное лидерство. «Бавария» отстает на четыре очка
Бундеслига. «Фрайбург» подарил «Униону» единоличное лидерство. «Бавария» отстает на четыре очка
Бундеслига (Германия)
09 октября 22:28
Луческу назвал причину, по которой «Динамо» не может доминировать на футбольном поле
Луческу назвал причину, по которой «Динамо» не может доминировать на футбольном поле
Украинская Премьер-лига
09 октября 21:51
Примера. «Сосьедад» одолел «Вильярреал», «Бетис» сделал подарок «Атлетико»
Примера. «Сосьедад» одолел «Вильярреал», «Бетис» сделал подарок «Атлетико»
Примерa (Испания)
09 октября 21:27
Сенсация была близка. «Наполи» вырвал победу у новичка и опередил «Аталанту» во главе таблицы
Сенсация была близка. «Наполи» вырвал победу у новичка и опередил «Аталанту» во главе таблицы
Серия А (Италия)
09 октября 20:56
«Ливерпуль» дважды отыгрывался, но «Арсенал» без Зинченко отстоял лидерство в АПЛ
«Ливерпуль» дважды отыгрывался, но «Арсенал» без Зинченко отстоял лидерство в АПЛ
Премьер-Лига (Англия)
09 октября 20:31
Все новости

Популярные новости

Поворознюк: «Горжусь, что я сидел»
Поворознюк: «Горжусь, что я сидел»
Футбол Украинская Премьер-лига
06 октября 18:54
9
Джошуа выйдет в ринг 17 декабря
Джошуа выйдет в ринг 17 декабря
Бокс Профессиональный бокс
05 октября 07:20
1
Украинец Безус, побывав в нокдауне, все же уничтожил своего соперника
Украинец Безус, побывав в нокдауне, все же уничтожил своего соперника
Бокс Профессиональный бокс
09 октября 07:59
Холанд зарабатывает космические деньги в «Ман Сити» за неделю. Все благодаря высокой результативности
Холанд зарабатывает космические деньги в «Ман Сити» за неделю. Все благодаря высокой результативности
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07 октября 10:58
1
Сломала систему. Нападающая сборной россии продолжает троллить власть в соцсетях
Сломала систему. Нападающая сборной россии продолжает троллить власть в соцсетях
Футбол
04 октября 12:17
Чимаева не выпускают из россии. У звезды UFC и друга кадырова в санкт-петербурге изъяли паспорт
Чимаева не выпускают из россии. У звезды UFC и друга кадырова в санкт-петербурге изъяли паспорт
MMA
04 октября 19:31
Все новости