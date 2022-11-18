Рябоконь рассказал, что мешает его экс-подопечному раскрыться в «Шахтере»
Де Дзерби: «Во время бомбардировки Киева не боялся умереть – переживал за подопечных»
Тренер «Брайтона» вспомнил, как его застала война во время работы в «Шахтере»
18 ноября 22:38
Роберто Де Дзерби / Фото - ФК Шахтер
Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби вспомнил, как его застала война во время работы в «Шахтере». Слова специалиста передает Sportitalia.
Не боялся умереть во время бомбардировки Киева. Я переживал только за своих подопечных.
Мы строили весьма особенную и прекрасную команду с «Шахтером». Однако из-за войны мне пришлось покинуть все.
Ранее Де Дзерби заявил, что «Шахтер» мог бы дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов, если бы не война.
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