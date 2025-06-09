Тренер национальной сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос о решающем пенальти в финальном матче Лиги наций против Португалии, в котором его команда уступила в серии пенальти со счётом 3:5 после ничьей 2:2 в основное и дополнительное время.

— Да, я сказал Морати бить пенальти. Это моя ответственность. Мы должны уважать тех, кто берет на себя бремя таких моментов, но я признаю — мы определили исполнителей заранее, — заявил де ла Фуэнте.

Альваро Мората стал единственным игроком испанской сборной, который не реализовал свою попытку в серии пенальти. После матча форвард намекнул на возможное завершение выступлений в составе сборной.